Россиянин назвал худший город Таиланда для путешествий весной

«У многих в Чиангмае и Пае появляется кашель, увеличивается риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Воздух может и не иметь запаха гари, но в нем постоянно присутствуют вредные частицы. В эти месяцы так же и сухой сезон, когда не дождешься ни одной капельки дождя, чтобы он хоть немного расчистил небо», — добавил он.