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1 час назад

Отдохнувшие на Байкале китайские туристы раскритиковали туалеты и скорость интернета

runews24.ru

Помимо этого, при оплате питания у китайцев возникли проблемы с безналичным расчетом.

Отдохнувшие на Байкале китайцы раскритиковали организацию отдыха
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Первая группа китайских туристов прибыла в Приангарье после долгого перерыва, связанного с ковидными ограничениями и закрытым авиасообщением. В Торгово-промышленной палате Восточной Сибири сообщили, что жителей Китая впечатлил лед Байкала, однако инфраструктура пришлась не по душе.

Так, китайские туристы отметили, что после долгого перерыва пейзажи озера стали еще более прекрасными. Также путешественники оценили и появление туалетов, но остались недовольны их качеством.

Кроме того, жителей Китая также не впечатлила и скорость интернета. Отправить домой красивые фотографии у них не получилось.

Также отдыхающие прокомментировали и местные блюда. Так, в топ самых вкусных попали уха и суп с тушенкой. Однако туристы выразили пожелание добавить в меню блюда из риса, который они так любят. Помимо этого, при оплате питания у китайцев возникли проблемы с безналичным расчетом.

Личный опыт,Торгово-промышленная палата,
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