Туристка из Санкт-Петербурга 70 дней не может получить шенген

«Я иду на рекорд. Подалась 30 декабря. И уже 70 дней жду! И ведь специально сделала все заблаговременно – у меня поездка только в апреле. И именно из-за этого меня отправляют лесом, когда я звоню в визовый центр. Говорят, при рассмотрении документов приоритет по дате вылета. Они целенаправленно выдают визы впритык к поездке», – рассказала журналисту TourDom.ru туристка Екатерина.