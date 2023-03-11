Туристка из Санкт-Петербурга 70 дней не может получить шенген

Читатели TourDom.ru подтвердили, что в итальянском консульстве в Санкт-Петербурге в последние месяцы крайне проблематично получить шенген. И ожиданиями по 45 дней, которые, казалось бы, можно считать нормальными в условиях отмененного упрощенного режима, здесь не удивить.
«Я иду на рекорд. Подалась 30 декабря. И уже 70 дней жду! И ведь специально сделала все заблаговременно – у меня поездка только в апреле. И именно из-за этого меня отправляют лесом, когда я звоню в визовый центр. Говорят, при рассмотрении документов приоритет по дате вылета. Они целенаправленно выдают визы впритык к поездке», – рассказала журналисту TourDom.ru туристка Екатерина.
При сдаче документов она получила небольшую памятку, где было написано, что «консульство вправе задерживать документы по своему усмотрению до 90 дней». Но вряд ли эту информацию кто-то из оформляющих документы воспринимает всерьез.
«Прям уверена, что мои документы продержат все 90 дней! Буду ждать этой даты, благо даже после этого у меня остается запас в 3 недели. Но печально, что уже слетели все брони. И поиск новых вариантов втридорога меня удручает».
На текущий момент никаких вопросов к документам, поданным туристкой, у консульства не было. Но это не означает, что шенген уже в кармане. За время ожидания Екатерина узнала об опыте других петербуржцев:
«Есть случаи, когда держали документы 2 месяца, и по итогу отказ. В крайнем случае придется на французскую визу пробовать подавать».