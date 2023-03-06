Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Турист рассказал о штрафе за нарушение сроков пребывания в Турции

TourDom

Получить штраф за нарушение сроков визового режима может оказаться выгоднее, чем оформлять документы для легального нахождения в Турции. Свою историю рассказал «ТурДому» Денис — один из туристов, вылетавших 3 марта из аэропорта Антальи.

Турист рассказал о штрафе за нарушение сроков пребывания в Турции
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

По законодательству страны, гражданин РФ может легально находиться в Турции без визы или вида на жительство в течение 60 дней. После этого турист имеет право пересечь границу и снова вернуться в Турцию, что дает дополнительные 30 дней без необходимости оформления визы или ВНЖ.

Однако по истечении 60 дней со дня прибытия Денис не стал никуда выезжать и остался в Анталье. На 88-й день пребывания в Турции он отправился в аэропорт, где ему выписали штраф в размере 659 лир — примерно 2600 руб. по текущему курсу.

Денис также поделился инструкцией для тех, кто только собирается вылетать из Антальи после просрочки. Сначала необходимо пройти регистрацию в аэропорту, сдать багаж и получить билет. После этого нужно подняться на 2-й этаж, где располагается терминал 1. На паспортном контроле вас отведут в отдел для оформления чека, необходимого для оплаты штрафа. Паспорт изымут и отдадут, когда внесете деньги в кассу. Ее можно найти по указателю Maliye ofisi (при входе в аэропорт, слева). После оплаты штрафа забираете паспорт.

По данным местных чатов, расходы на получение вида на жительство с учетом услуг агентов могут достигать нескольких сотен долларов, а сам процесс порой растягивается на месяцы. При этом с 26 декабря 2022 года Турция практически перестала выдавать россиянам туристический ВНЖ.

На этом фоне штраф 659 лир выглядит очень выгодным. Однако не стоит злоупотреблять лояльностью турок. В случае злостных нарушений штрафы бывают многократно выше. Кроме того, можно получить депортацию, а также запрет на последующий въезд в течение определенного времени.

Личный опыт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий