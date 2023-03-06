Турист рассказал о штрафе за нарушение сроков пребывания в Турции

Получить штраф за нарушение сроков визового режима может оказаться выгоднее, чем оформлять документы для легального нахождения в Турции. Свою историю рассказал «ТурДому» Денис — один из туристов, вылетавших 3 марта из аэропорта Антальи.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

По законодательству страны, гражданин РФ может легально находиться в Турции без визы или вида на жительство в течение 60 дней. После этого турист имеет право пересечь границу и снова вернуться в Турцию, что дает дополнительные 30 дней без необходимости оформления визы или ВНЖ.

Однако по истечении 60 дней со дня прибытия Денис не стал никуда выезжать и остался в Анталье. На 88-й день пребывания в Турции он отправился в аэропорт, где ему выписали штраф в размере 659 лир — примерно 2600 руб. по текущему курсу.

Денис также поделился инструкцией для тех, кто только собирается вылетать из Антальи после просрочки. Сначала необходимо пройти регистрацию в аэропорту, сдать багаж и получить билет. После этого нужно подняться на 2-й этаж, где располагается терминал 1. На паспортном контроле вас отведут в отдел для оформления чека, необходимого для оплаты штрафа. Паспорт изымут и отдадут, когда внесете деньги в кассу. Ее можно найти по указателю Maliye ofisi (при входе в аэропорт, слева). После оплаты штрафа забираете паспорт.

По данным местных чатов, расходы на получение вида на жительство с учетом услуг агентов могут достигать нескольких сотен долларов, а сам процесс порой растягивается на месяцы. При этом с 26 декабря 2022 года Турция практически перестала выдавать россиянам туристический ВНЖ.