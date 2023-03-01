Почему блогерша из Петербурга не захотела оставаться в Турции: 17 причин для возвращения

После объявления мобилизации петербуржцы Алена Куралесова с мужем решили поменять страну. Она беременна, он талантлив, у них все впереди. Потому хотелось, чтобы в этом новом месте проживания было комфортно и уютно. Ну и чтоб тепло. В итоге выбрали Турцию. И Алена начала регулярно делиться впечатлениями в соцсетях. Подписывалась по-иностранному - Alena Kuralesova.

Ты помнишь, как все начиналось

Видео дня

20.11. Бодрум.

Через четыре дня будет один месяц нашей жизни в Турции. Успели обустроиться, наладить быт, податься на внж, попутешествовать в ближайшие к Дидиму города, походить в детский сад и пока отложить эту идею, немного поболеть, трижды обратиться по страховке, попробовать практически все местные популярные блюда и ни разу не соскучиться по России. Я вполне комфортно чувствую себя здесь на долгосроке.

Плюсы:

- турки очень любят детей и в целом всегда дружелюбные и улыбчивые, даже когда вообще не понимают, что ты им говоришь;

- климат, море, пальмы;

- дешевые продукты по сравнению с Россией;

- дешевая одежда по сравнению с Россией (но качество нужно проверять);

- Турция богата на достопримечательности, путешествовать по стране можно долго и часто, здесь есть что посмотреть;

- достаточно светская страна, хоть и мусульманская. Никто не упрекнет, что у юбки глубокий разрез на бедре и декольте;

- русская диаспора растет с каждым днем. Мы уже были на первом собрании русских в Дидиме, это очень воодушевляет. Среди своих всегда проще жить.

21.11. Алтинкум.

Море, мне так хорошо с тобой!

23.11. Бодрум.

Опыт долгосрочного проживания в неродной стране для меня очень ценен. Последние лет пять мы планировали зимовку в других странах, но всегда что-то происходило и останавливало. А на этот раз случилось наоборот - жизнь прямо выпихнула нас, и я гляжу на это только с позитивом. Сейчас для нас идеальное время для тестирования новых стран. И мне так хочется, чтобы наше движение продолжилось. Мне хочется быть не человеком из конкретной страны, а человеком со всей планеты в целом.

11.12. Алачаты, Чешме.

Каждые выходные стараемся путешествовать по Турции. Жду субботы и воскресенья всегда с нетерпением. На этот раз у нас греческая Турция. Нам очень повезло с отелем и теплой погодой. Я прямо сияю от счастья!

01.01. Мармарис.

Ноль алкоголя. Ноль салатов. Ноль снега. Ноль телевизора. 100% движения. 100% солнца. 100% спа.

04.01. Капуташ.

Космический пляж Капуташ! Говорят, самый красивый в Турции. Разделяю! А когда мало народу, он еще более бесподобный!

23.01. Памуккале.

За полет на воздушном шаре мне выдали два сертификата. Сначала я решила, что это ошибка, но потом поняла. Второй сертификат для моего малыша, я прямо прослезилась! Когда сокровище родится на свет, мы подпишем сертификат его именем.

Алена написала множество восхищенных постов о том, как классно в Турции. Все это сопровождала фотографиями - она и солнце, море, зелень. И вдруг... Фото: Соцсети

...Алена написала в соцсетях немало восхищенных постов о том, как классно в Турции. Все это сопровождала фотографиями - она и солнце, море, зелень. И вдруг...

13.02. Санкт-Петербург.

Меня постоянно спрашивают, почему мы вернулись. Ведь я даже рассматривала Турцию в качестве покупки там недвижимости и пмж. Хочу рассказать о причинах.

Мы с Сашей почувствовали в Турции отсутствие развития. Мы не увидели в стране желания двигаться вперед. Как будто она остановилась в прошлом и не планирует улучшать уровень жизни. Перспектив, кроме, возможно, туризма, тоже не увидели. А в России, точнее в Петербурге, мы видим горящие глаза у людей, стремление становиться лучше и улучшать все вокруг себя. Это, конечно, провоцирует суету и бесконечную гонку, но спокойно и размеренно жить без желания достичь большего - это не про нас.

Сервис на низком уровне в повседневной жизни нас очень напрягал. В Петербурге привыкаешь совсем к другому уровню. Нам оказалось это важно.

Курение всех и везде меня разрушало буквально на клеточном уровне. Меня пугало скорее непонимание населения, насколько курение вредно. Спокойно жить среди таких норм я точно не могу, когда родители курят буквально в лицо своему ребенку, сидящему напротив!

Климат не такой уж и "сладкий", как мы воображали. Холодные зимы без нормального отопления - это страшно некомфортно. Серые дни и дожди также могут длиться неделями, как и в Питере. А слишком жаркое лето, когда плавится мозг, нам тоже не подходит. Оказалось, мы больше дружим с серостью и отсутствием солнца, чем с духотой или невозможностью ходить по дому в одних трусах.

Мы объездили полстраны. И даже отдаленные городочки и деревеньки Турции мне показались более запущенными, чем в России. Грязь на улицах и поверхностное отношение местных к чистоте общественных территорий удручают. Не могу смотреть, как дети на площадках разворачивают конфеты и бросают обертки на землю на глазах родителей, не получив даже замечания. Сортирующие мусор баки стоят на улицах для галочки, мусор там какой попало, не рассортированный.

К тому же проекты мужа требовали непосредственного офлайн-участия для большей эффективности.

Лично для себя я отметила, что жить на постоянной основе в мусульманской стране не могу.

И вот еще причины

- С турецкой едой мы тоже не подружились. Хотя когда мы приезжали ненадолго в отпуск, не жаловались. Видимо, нам понадобилось больше времени, чтобы понять, что наши гастрономические вкусы с турками не совпали.

- Нам показалось, что перфекционистов среди турок очень мало. Во всем реализованном вокруг мы видели значительные недочеты. Большинство проектов на "тяп-ляп". Будь то сфера строительства или даже детские сады - везде.

- Со сферой образования мы не столкнулись, но развивающих заведений для детей намного меньше, чем в России. И в целом я выяснила по отзывам, что уровень все-таки ниже, чем хотелось бы.

- Как ни крути, россиян в Турции рассматривают в том числе как способ заработать. Это понятно, вот только с этим придется жить постоянно, мы к такому не готовы.

- Мне не нравится, как звучит турецкий язык, говорить на нем мне бы не хотелось, а английский знает скромный процент населения. Поэтому сложность коммуникации была бы вечной проблемой.

- Не знаю, как корректно обозначить этот пункт, постараюсь аккуратно и кратко. Стилистические решения в повседневных образах турчанок мне оказались не близки. Мне больше нравится, когда окружение старается "выглядеть".

- Не знаю, почему кто-то хвалит турецкое качество одежды. Большинство вещей их брендов, купленных за время нашего проживания, я не забрала с собой. Вещи просто испортились. Качество вещей российских дизайнеров, на мой взгляд, в разы лучше.

- Что там про "дешево" в Турции? С нестабильной лирой и в целом с кривляющейся экономикой я бы поспорила про "дешево".

- Плюс ко всему отказ в внж и в продлениях внж. Икаметы нам дали на полгода, но если бы через полгода нам не продлили внж, то уезжать за 10 дней (на выезд из страны дается такой срок) на девятом месяце моей беременности было бы опасно и рискованно.

- Говорят, зима 22/23 была теплой и мягкой. А как раз за неделю до нашего отъезда начались прям холода: днем + 8 с ледяным ветром. В доме стоял колотун. Терпеть мы не стали и бегом взялись распродавать накупленные за время проживания одеяла и обогреватели.

В общем полагаю, наше решение об отъезде выглядит логичным.