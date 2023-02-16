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2 часа назад

Житель Владивостока рассказал, как сейчас можно попасть в Суйфэньхэ

РИА "ФедералПресс"

Житель Владивостока рассказал, как выглядит Суйфэньхэ спустя два года ограничений. Город снова открыли для российских туристов. На границе необходимо заполнить документы.

Житель Владивостока рассказал, как можно попасть в Суйфэньхэ
Фото: UnsplashUnsplash

По словам местного жителя, добраться до приграничья можно на пассажирском автобусе, стоимость билета составила 2800 рублей. Он воспользовался услугами перевозчика «Приморье». Водитель транспортного средства ему рассказал, что автобусы полные, а границу в основном пересекают жители КНР.

Из Владивостока автобус выезжает около 4 утра от площади Баляева, в Пограничный он прибывает в 10:30. На границе необходимо заполнить декларацию о здоровье и сдать ПЦР-тест.

Однако туриста удивил сам город. Спустя два года ограничений в Суйфэньхэ работает гостиница «Сюшень», расположенная на площади. Из точек питания открыты «Максим» и еще несколько кафе.

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