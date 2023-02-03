Россиянка улетела на зимовку в Таиланд и рассказала об этом

Екатерина Доронина, логопед-дефектолог из Владивостока, настолько соскучилась и просто исхолодалась (от слова «холод») по лету зимой, что, как только появилась возможность, взяла своих двоих детей и 3 декабря 2022 г. полетела в Таиланд. И ближайшие месяцы возвращаться не собирается, рассказала она деловому еженедельнику «Конкурент»:

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

– Знаете, для меня Таиланд является в каком-то смысле способом трансформации меня как личности. Особенно когда жизнь подкидывает неудобные, печальные ситуации, такие, как сейчас, – развод. Там другой мир, другая реальность. Там происходит переоценка ценностей. Вот за этим я и отправилась.

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Когда брала билеты, прямых рейсов из Владивостока не было, и нам пришлось лететь в Таиланд из Иркутска, то есть в Бангкок. Оттуда мы отправились в небольшой городок Прачуап Кхири Кхан, где мы прожили полтора месяца практически «дикарями», то есть сами по себе, ни от кого не завися.

Когда закончилась аренда домика, где мы проживали, у нас осталось еще полмесяца до окончания визы, и я решила, что время осуществления мечты настало: давно хотела посетить Белый и Голубой храмы, а также Храм Истины на юге в Паттайе, пофотографироваться и искупаться в огромном водопаде в Чинг Рае – эти и другие свои желания я осуществила.

Знаете, многие полагают, что дети будут мешать в подобных путешествиях, но это совершенно не так! Мои чада были в восторге от «дикого» Таиланда. Радовались новым впечатлениям и стойко переносили трудности.

Конечно, проще купить тур и успокоиться: за тебя все выберут – отель, море, ресторан, экскурсии. Но отдых, где все за вас решают, далек от «свободы» в моем понимании. Лично я сама принимаю решения, где купаться, как передвигаться, что и где есть. Мы всегда в движении.

Впечатления меняются практически ежеминутно. Вот мы едем на мотобайке, взятом в аренду, где-то добираемся автостопом, и понятно, что такой вид путешествий не каждому подойдет. «Тепличные» туристы к такому экстриму вряд ли готовы. Кроме того, ошибочно думать, что такой формат отдыха дешевле «цивилизованного», и люди, отправляясь в «дикий туризм», просто пытаются сэкономить. Нет и еще раз нет. Порой такой экстрим обходится дороже готовых туров.

Нередко в дороге возникают непредвиденные расходы, особенно если с тобой маленькие дети. Но вот для детей такие путешествия – лучшее, что можно вообразить! Это самое настоящее развитие, которое только может предложить родитель своему чаду.

Итак, из Чианг Рая мы направились в Храм Истины, в Паттайю. Это древнее сооружение потрясает воображение: сам храм и все его убранство – из дерева. Он расположен прямо на берегу моря и находится в постоянном процессе разрушения – волны и солнце тому вина. Так вот, вы становитесь свидетелями непрекращающегося строительства, которое идет прямо у вас на глазах. Неподалеку на специально отведенной площадке можно увидеть, как лобзиком вырезают фигуры для храма. Уникальность храма еще в том, что тайцы верят: здесь хранятся настоящие частицы самого Будды, по-нашему – мощи. Их перевезли из Белого храма в Бангкоке, который мы тоже посетили.

Из Паттайи мы отправились в Камбоджу с целью продлить визу. Сделать это очень просто: заказываешь тур (этот вид туризма называется «виза ран» – «сгонять за визой») и целый день путешествуешь! В Камбодже на границе тебе оформляют визу, при желании там можно пробыть 30 дней. Но мы вернулись в Таиланд, где продленная виза составила 45 дней.

Конечной целью всего нашего путешествия на север Таиланда было посещение монастыря Wat Pa Tam Wua, расположенного среди гор на лоне дикой природы, среди скал, пещер и водопадов. Лично мы туда добирались на перекладных и автобусах, чтобы навестить нашего хорошего друга. С ним мы познакомились там же, в путешествии по Пхукету, 10 лет назад. А потом, при общении, выяснили, что он четыре года провел в храмах, а полтора года назад постригся в буддийские монахи. Вот к нему мы и направились.

Вообще буддийские монастыри в Тае открыты для посещения всем туристам. Туда приехать может абсолютно каждый человек, например, чтобы помедитировать. Монахи вас радушно примут, научат, как проходить первую ступень медитации длительностью 10 дней, но нужно быть готовым соблюдать уставы монастыря: в 5 утра подъем, в 6.30 раздача риса, в 6.30 церемония возложения рисовой крупы в тарелку монаха. Кроме того, необходимо соблюдать обет тишины, при этом вы получаете специальный бейджик, чтобы все знали, что вас не надо о чем-то спрашивать, ответа не дождешься.

Готовьтесь к аскезе употребления пищи: есть можно только два раза в сутки – завтракать в 7 утра, а в 11 утра – ланч. «Здоровое голодание» вам обеспечено. Но в моем случае, так как я путешествовала с детьми, монахи нас угощали бананами и молоком. Ничего, справились.