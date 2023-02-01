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1 час назад

Супруги живут на круизном лайнере, так как это дешевле, чем платить ипотеку

Газета.Ru

Супруги из США рассказали, что живут на круизном лайнере, потому что это дешевле, чем платить ипотеку, пишет Mirror.

Супруги рассказали, почему решили жить на круизном лайнере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анджелин и Ричард Берк уволились с работы в мае 2021 года, собрали чемоданы и отправились в кругосветное путешествие на круизном лайнере. Как рассказали супруги, им всегда хотелось непрерывно путешествовать. Посчитав, супруги поняли, что могут плавать на пароходе до конца своей жизни, тратя $43 в день. Это, по их словам, намного дешевле, чем платить ипотеку.

Кроме того, пара продала дом и все свои сбережения, чтобы у них была финансовая подушка. Ричард и Анджелин уже побывали в Италии, Канаде и на Багамах. Но самое их любимое место — Сингапур.

«Это неторопливое путешествие без сложностей с бронированием отелей, ресторанов и транспорта, но в рамках нашего бюджета», — добавила женщина.

Пользователи соцсетей позавидовали супругам. Люди признались, что тоже хотят бросить все и уплыть в кругосветку.

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