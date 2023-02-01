Супруги рассказали, почему решили жить на круизном лайнере

Супруги из США рассказали, что живут на круизном лайнере, потому что это дешевле, чем платить ипотеку, пишет Mirror.

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Анджелин и Ричард Берк уволились с работы в мае 2021 года, собрали чемоданы и отправились в кругосветное путешествие на круизном лайнере. Как рассказали супруги, им всегда хотелось непрерывно путешествовать. Посчитав, супруги поняли, что могут плавать на пароходе до конца своей жизни, тратя $43 в день. Это, по их словам, намного дешевле, чем платить ипотеку.

Кроме того, пара продала дом и все свои сбережения, чтобы у них была финансовая подушка. Ричард и Анджелин уже побывали в Италии, Канаде и на Багамах. Но самое их любимое место — Сингапур.

«Это неторопливое путешествие без сложностей с бронированием отелей, ресторанов и транспорта, но в рамках нашего бюджета», — добавила женщина.