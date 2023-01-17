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1 час назад

Туристка полетела на Мальдивы из России на черном самолете и поделилась эмоциями

Lenta.ru

Туристка слетала на черном лайнере BlackJet из Москвы в Мале, Мальдивы, и описала опыт фразой «не самолет, а элитный курорт». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

Туристка рассказала о полете на уникальном черном лайнере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянка рассказала, что приехала в воздушную гавань за полтора часа до рейса.

«Путешествующим таким рейсом пассажирам нет необходимости стоять в очередях. Они сразу могут пройти к отдельным брендированным стойкам туроператора LOTİ, по заказу которого летает стильный борт бизнес-класса. После регистрации туристы отправляются ожидать вылета в отдельную лаундж-зону с шведским столом, алкогольными напитками, душем и курительной комнатой. Отдых начинается уже в аэропорту!» — отметила она.

По словам путешественницы, посадочные места в бизнес-классе самолета были оснащены развлекательной системой на планшетах iPad 12.9 Pro с наушниками AirPods Max 72. При этом сами кресла можно было регулировать с помощью специальной панели кнопок: они подстраивались под анатомические особенности тела, принимая несколько положений, в том числе горизонтальное. Кроме того, пассажирам предоставлялись одеяло, опора для поясницы, маска для сна и подушка для шеи. Им также выдавали подарочные наборы косметики Bvlgari во время полета на курорт и обратно.

«На борту тебя встречают бортпроводницы модельной внешности — на каждые несколько пассажиров приходится по стюардессе. В течение всего полета они предлагают отпраздновать отдых шампанским и ресторанными деликатесам, приготовленными специальным шеф-поваром. Складывается впечатление, что девять часов ты проводишь не в самолете, а на элитном курорте», — восхитилась собеседница издания.

Известно, что прямые беспосадочные рейсы из московского аэропорта Внуково в столицу Мальдив Мале совершаются на черном лайнере BlackJet (Boeing 757-200) два раза в неделю с 9 декабря прошлого года.

Личный опыт,Международный аэропорт Внуково,Boeing,
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