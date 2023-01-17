Туристка рассказала о полете на уникальном черном лайнере

«Путешествующим таким рейсом пассажирам нет необходимости стоять в очередях. Они сразу могут пройти к отдельным брендированным стойкам туроператора LOTİ, по заказу которого летает стильный борт бизнес-класса. После регистрации туристы отправляются ожидать вылета в отдельную лаундж-зону с шведским столом, алкогольными напитками, душем и курительной комнатой. Отдых начинается уже в аэропорту!» — отметила она.

По словам путешественницы, посадочные места в бизнес-классе самолета были оснащены развлекательной системой на планшетах iPad 12.9 Pro с наушниками AirPods Max 72. При этом сами кресла можно было регулировать с помощью специальной панели кнопок: они подстраивались под анатомические особенности тела, принимая несколько положений, в том числе горизонтальное. Кроме того, пассажирам предоставлялись одеяло, опора для поясницы, маска для сна и подушка для шеи. Им также выдавали подарочные наборы косметики Bvlgari во время полета на курорт и обратно.