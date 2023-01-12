Туристка сравнила жизнь тайских пенсионеров с российскими

Российская путешественница и блогер «Яндекс.Дзен» Марина Ершова побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Автор публикации сообщила, что многие российские пенсионеры продолжают работать даже на пенсии из-за нехватки денег. «Еще и внукам помочь надо, лекарства купить, коммунальные платежи оплатить, — пояснила туристка. — А на руках ничего не осталось. Смотрю на российских старушек и сердце кровью обливается».
Девушка рассказала, что на данный момент остановилась в гостях у тайских пенсионеров.
«Вот у них все классно, — позавидовала она. — <…> У них тут три машины. На одной они нас встречали с железнодорожного вокзала, на другой ездят на рынок, а третье авто оснащено оборудованием для их активностей».
По словам россиянки, пенсионеры в Таиланде не помогают своим детям, потому что тут так не принято.
«Напротив, тайцы уверяют, что старикам нужна помощь, — добавила она. — Поэтому требуют это от своих детей».
Блогер подчеркнула, что большинство тайских стариков живут значительно лучше российских. Отечественные пенсионеры, по ее мнению, «не приспособлены к счастливой старости».
«Они хотят видеть счастье только в своих детях и внуках, а о себе совсем не думают, — отметила путешественница. — Этим-то российские старики отличаются от тайских».