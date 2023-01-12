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2 часа назад

Туристка побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с российскими

Lenta.ru

Российская путешественница и блогер «Яндекс.Дзен» Марина Ершова побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка сравнила жизнь тайских пенсионеров с российскими
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации сообщила, что многие российские пенсионеры продолжают работать даже на пенсии из-за нехватки денег. «Еще и внукам помочь надо, лекарства купить, коммунальные платежи оплатить, — пояснила туристка. — А на руках ничего не осталось. Смотрю на российских старушек и сердце кровью обливается».

Девушка рассказала, что на данный момент остановилась в гостях у тайских пенсионеров.

«Вот у них все классно, — позавидовала она. — <…> У них тут три машины. На одной они нас встречали с железнодорожного вокзала, на другой ездят на рынок, а третье авто оснащено оборудованием для их активностей».

По словам россиянки, пенсионеры в Таиланде не помогают своим детям, потому что тут так не принято.

«Напротив, тайцы уверяют, что старикам нужна помощь, — добавила она. — Поэтому требуют это от своих детей».

Блогер подчеркнула, что большинство тайских стариков живут значительно лучше российских. Отечественные пенсионеры, по ее мнению, «не приспособлены к счастливой старости».

«Они хотят видеть счастье только в своих детях и внуках, а о себе совсем не думают, — отметила путешественница. — Этим-то российские старики отличаются от тайских».

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