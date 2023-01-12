Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Российская туристка назвала 7 главных проблем дешевых отелей в Турции

runews24.ruиещё 1

В недорогих турецких отелях бывает грязно и не прибрано, так как владельцы часто экономят на уборке.

Россиянка назвала 7 главных проблем дешевых отелей в Турции
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Туристка из России Александра Коновалова поделилась впечатлениями об отдыхе в Турции в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» и объяснила, почему больше не планирует размещение в бюджетных турецких отелях.

Первое, что возмутило путешественницу - это фамильярное отношение сотрудников отеля к гостям. По словам россиянки, в некоторых ситуациях официанты и аниматоры вели себя даже грубо.

Помимо этого, персонал достаточно часто появляется в неопрятном виде. Рубашки, которые должным быть белыми, уже износились и пожелтели. Также в недорогих турецких отелях бывает грязно и не прибрано, так как владельцы часто экономят на уборке.

Не устроило путешественницу и питание, которые было некачественным. К примеру, россиянка несколько раз видела в ресторанах заветренные блюда, а вместо сока гостям приносят «химозную жидкость с ужасным вкусом».

В том числе туристка отметила, что не почувствовала какой-либо заботы о гостях со стороны администрации отеля. Сотрудники не задают правильную атмосферу, которая располагает к отдыху, поскольку им просто лень этим заниматься.

Личный опыт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители