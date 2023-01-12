Россиянка назвала 7 главных проблем дешевых отелей в Турции

В недорогих турецких отелях бывает грязно и не прибрано, так как владельцы часто экономят на уборке.

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Туристка из России Александра Коновалова поделилась впечатлениями об отдыхе в Турции в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» и объяснила, почему больше не планирует размещение в бюджетных турецких отелях.

Первое, что возмутило путешественницу - это фамильярное отношение сотрудников отеля к гостям. По словам россиянки, в некоторых ситуациях официанты и аниматоры вели себя даже грубо.

Помимо этого, персонал достаточно часто появляется в неопрятном виде. Рубашки, которые должным быть белыми, уже износились и пожелтели. Также в недорогих турецких отелях бывает грязно и не прибрано, так как владельцы часто экономят на уборке.

Не устроило путешественницу и питание, которые было некачественным. К примеру, россиянка несколько раз видела в ресторанах заветренные блюда, а вместо сока гостям приносят «химозную жидкость с ужасным вкусом».