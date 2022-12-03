Что не нравится переехавшим в Турцию россиянам

Опасное движение на дорогах и плохой сервис – это те негативные факторы, которые в первую очередь отметили россияне, переехавшие в Турцию. Но есть и положительные стороны.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Лихачи на дорогах

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Ровные дороги в Турции совсем не предполагают соблюдения правил дорожного движения местными жителями. Водители в этой стране, видимо, представляют себя гонщиками «Формулы-1» и именно по этой причине сильно нарушают скоростной режим, не пропуская пешеходов, которые двигаются на разрешающий сигнал светофора.

Поэтому, чтобы перейти дорогу в Турции, пешеходу нужно двигаться очень аккуратно, внимательно осматриваясь по сторонам.

Плохой сервис

Хотите быстро воспользоваться онлайн-банком, чтобы перевести деньги другу или себе на счет? Не получится. В Турции нет такого развитого сервиса услуг, как в России. Открыть счет в банке иностранному гражданину будет непросто – придется заплатить депозит в размере 1000 долларов, которые должны пролежать на счету полгода.

Если же захотелось воспользоваться услугами такси, то придется смириться с отстающим турецким сервисом. Заказать машину можно только на улице с помощью кнопки Taxi, которая прикреплена к столбам. Ожидать машину придется недолго, но показывать дорогу водителю нужно самостоятельно, так как навигаторами они почему-то не пользуются.

Низкие цены

Закупиться огромным количеством продуктов и не потратить почти ничего? Легко! Со средней московской зарплатой в Турции можно жить на широкую ногу. Например, килограмм помидоров будет стоить примерно 49 рублей, а огурцов или мандаринов – всего 32 рубля.

Однако есть небольшая проблема с мясом: колбасу продают только из говядины или индейки, а найти сосиски из свинины – значит заплатить как за банку красной икры.

Также жители Турции сильно ограничены в алкоголе. Спиртные напитки продают только в специальных магазинах, которых очень мало.

Тем не менее в Турции можно легко вчетвером прожить неделю на 1000 рублей, если не питаться в ресторанах, а покупать еду на рынках.

Жилищный вопрос

Купить недорогую квартиру в Турции вполне реально, если не искать ее в Стамбуле, а рассмотреть варианты в курортных уголках страны, например в Анталье или Мерсине.

Стоит учесть, что чаще всего в домах Турции нет газа, поэтому летом местные жители используют кондиционеры для охлаждения, а зимой – для обогрева.