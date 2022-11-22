Россиянка рассказала, как получить шенгенскую визу на год

В сентябре Евросоюз отказался от упрощённого визового режима с Россией. В итоге снизилось количество выдаваемых разрешений на въезд, также резко сократился срок их действия. Некоторые государства теперь и вовсе не пускают россиян. Всё это ударило по туристам, тем не менее остаётся немало тех, кто пытается получить долгосрочный «шенген». Количество стран, которые его ещё выдают, можно пересчитать по пальцам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Визовый сбор для россиян вырос с €35 до €80. А нормой стали визы под конкретные даты поездки.

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Некоторые страны, к примеру, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, вовсе перестали выдавать туристические и деловые визы россиянам и пропускать с этими целями граждан России через свою границу. Продолжают выдавать шенгенские визы Франция, Италия, Испания и Греция.

На своём опыте корреспондент «Фонтанки» решила проверить реальность получения длинной визы. Сначала она с августа по октябрь мониторила слоты (временные промежутки) на подачу документов в визовый центр Франции.

Когда терпение кончилось, журналистка заплатила за место в очереди компании, которую нашла в Telegram. Через 2 недели ей пришло уведомление о записи на собеседование на 8 ноября. Услуга обошлась в 7000 рублей.

Комплект документов включал новый пустой загранпаспорт, старый загранпаспорт с трёхлетним французским шенгеном, истекающим в конце ноября, заполненную анкету, выписку из банка о текущих остатках на счетах на английском языке, справку с работы о среднем доходе за месяц и её перевод на английский, страховку на даты поездки с минимальным покрытием, неоплаченные брони билетов через Booking, а также маршрутный лист в виде таблицы с указанием, в каких городах Франции в какие даты она планировала остановится.

Первая поездка предстоит в марте 2023 года, но билеты россиянка не прикладывала. Для дополнительного подтверждения поездки она отослала копии посадочных талонов с предыдущей поездки во Францию.

Подача документов в визовом центре заняла около часа, включая сдачу биометрии. При подаче документов предложили купить страховку от невыдачи визы за 1500 рублей. Сотрудники визового центра отметили, что некоторые люди приходят подавать документы по второму разу.

В итоге официально виза обошлась в 8500 рублей, из которых 4890 рублей — консульский сбор (те самые €80), 2170 рублей — сервисный сбор. Остальное — логистический сбор и курьерская доставка. Итого, с учётом платы боту за запись получилось 15 500 рублей.

Курьер привёз паспорта 17 ноября. Срок визы — 1 год с заявленной даты первой поездки. А в наши дни это можно считать успехом.