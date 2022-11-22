Туристка решила вернуть деньги при помощи знакомства с судьей

«Отличный» вариант вернуть деньги за не состоявшийся из-за форс-мажора отдых дочери нашла туристка из Коми. Она сначала проконсультировалась с турагентом, а затем подала на него в суд, не обращаясь к туроператору. Об этом деле рассказали в юридической компании «Байбородин и партнеры», специалисты которой выступали на стороне агента.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Год назад мать с дочкой забронировали тур в Мексику. Планировали отдохнуть 11 ночей в пятизвездочном отеле в начале декабря. Накануне вылета туристка сообщила, что дочь не сможет полететь, так как она приболела и у нее порван паспорт. Турагент рассказал о возможности вернуть половину стоимости тура за дочь через страховую компанию.

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Вооружившись знаниями, туристка вызвала скорую помощь и получила справку, а после улетела в Мексику в одиночку. То ли на радостях отдыха, то ли от горечи больничного в России никто в итоге так и не подал документы в страховую. А уже после путешествия мать снова взялась за дело и прислала турагенту претензию. Тот отправил ее туроператору и написал заявление на минимизацию. Ей вернули деньги, но с учетом понесенных расходов. Клиентка надеялась совершенно не на ту сумму – получила 45 тыс. руб. вместо 131 тыс.

Настало время судебных разбирательств. В роли ответчика первоначально пришлось выступать одному турагенту, несмотря на то что в иске также были указаны и туроператор, и страховая. Представители не были вызваны на заседания, так как судья решил рассмотреть дело в упрощенном порядке без их привлечения. И, как удалось выяснить адвокатам турагента, совсем не случайно. Истец в свободное от поездок в Мексику время работала судебным экспертом и лично знала судью, которая вела ее дело. Та решила пойти по простому пути и взыскать все с турагента.

Опираясь на имеющиеся факты, юристы турагента запросили отвод судьи и после этого им удалось освободить турагента от ответственности, которую он не должен был нести. Точка была поставлена – суд взыскал с туроператора неиспользованную часть турпродукта (99 тыс.), моральный вред (5 тыс.) и штраф (52 тыс.).