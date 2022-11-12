Распродажу «Победы» назвали показухой

C 11 по 13 ноября авиакомпания «Победа» проводит распродажу, приурочив ее ко всемирной «черной пятнице». Лоукостер, и так предлагающий минимальные тарифы, пообещал, что опустит ценник на некоторые направления до 499 руб. На официальных ресурсах не было упоминаний, на какие именно. И пассажирам пришлось искать на авось.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«С самого начала акции такого тарифа не видел – показуха одна», – в сердцах кричат те, кто не нашел заявленные цены на нужные им даты и направления.

«В вашем календаре вообще ничего не видно, приходится перебирать города и даты. Через пару минут это занятие начинает казаться бесполезным, и ты закрываешь сайт», – жалуются в соцсетях «Победы».

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Тех, кто уже не первый раз участвует в подобных акциях, ничего не пугает:

«Все нормально. Надо уметь искать. Иначе бы все раскупили вмиг. Ночью было дешевле, пока вы спали, а сейчас все проснулись – пошли на сайт, и стало веселее».

Сэкономить хотели многие – туристы отмечают, что сайт авиакомпании периодически не выдерживал наплыва покупателей.

Но некоторые добились успеха, о чем отчитались.

«Москва – Казань на 23 ноября – 499 руб.! Как раз планировали туда лететь на эти даты!» – делятся успехами подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Из Москвы в Волгоград на 7 декабря – за 499». По этой цене можно было взять билеты всего на три направления. Последнее: Москва – Ульяновск.

Многие туристы, которые не нашли заявленной в рекламе минималки, не расстроились, получив хорошую скидку.

«1499 руб. Санкт-Петербург – Уфа». «Удалось купить билет в Сочи за 999!» «Я Сочи мониторила на декабрь. Было 4600, купили по 2000».

Некоторые участники распродажи утверждают, что оформить билеты по акции можно было только при покупке одного билета за транзакцию.

«Взяли три билета за 999 в Москву. Обратно – также. Но прямо на глазах исчезали даты и количество мест. Одного пассажира ставишь – есть такая цена. А на троих уже нет. Пришлось по одному покупать».

Отдельные пассажиры от «черной пятницы» только проиграли.