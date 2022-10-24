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1 час назад

Россиянка отправилась в Азию и раскрыла истинное отношение местных к русским

Lenta.ru

Российская путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, рассказала, что местные жители положительно относятся к русским туристам. Истинное отношение азиатов к соотечественникам она раскрыла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер отправилась в Азию и раскрыла истинное отношение к русским
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам туристки, многие ее знакомые задаются вопросом о том, как за границей общаются с россиянами. Она поделилась, что во всех странах Азии, где она бывала за последнее время, их с супругом встречали «с почестями», когда они говорили о своем происхождении.

«Сейчас мы добрались до Индонезии. <…> Что касается местных жителей, то тут тоже все довольно дружелюбно и гостеприимно. Люди спрашивают, откуда мы приехали, а потом восторгаются ответом. Никакой агрессии пока мы тут не встречали», — уточнила автор публикации.

Кроме того, девушка отметила, что обычно россиянам даже выражают поддержку, сжимая ладонь в кулак и поднимая руку вверх.

«Такое мы частенько видим, и не только в Индонезии. Так было и в Индии, Таиланде, Малайзии. Мы даже обсуждали с прохожими нынешнюю ситуацию в России и Украине, и в ответ получали исключительно слова поддержки», — заключила она.

Личный опыт,
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