Блогер отправилась в Азию и раскрыла истинное отношение к русским

Российская путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, рассказала, что местные жители положительно относятся к русским туристам. Истинное отношение азиатов к соотечественникам она раскрыла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туристки, многие ее знакомые задаются вопросом о том, как за границей общаются с россиянами. Она поделилась, что во всех странах Азии, где она бывала за последнее время, их с супругом встречали «с почестями», когда они говорили о своем происхождении.