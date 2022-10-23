Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
21 минуту назад

Отдыхавшая в Италии россиянка раскрыла четыре неприятных факта из жизни местных

Lenta.ru

Российская путешественница, часто отдыхающая в Италии, рассказала, какие привычки итальянцев, которых никогда не встретишь в России, поразили ее больше всего. Четыре неприятных факта из жизни местных она раскрыла в своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка раскрыла четыре неприятных факта из жизни итальянцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, в первую очередь ее удивила привычка итальянцев нецензурно выражаться в передачах по телевизору. «Пожалуй, это один из самых шокирующих фактов, который меня удивил. Итальянцы не подбирают слов и могут выражаться матами не только на улице, но и по ТВ», — пояснила туристка и добавила, что не считает это нормальным.

Кроме того, автор материала отметила манеру жителей Италии начинать приветствие с комплиментов. Например, со слов «милая» и «дорогая». Она уточнила, что не имеет ничего против приятных слов, однако в случае с итальянцами они не всегда бывают искренними. «Итальянцы будут в лицо вам улыбаться, даже если вы им неприятны, а за спиной обсуждать», — уточнила россиянка.

Также путешественница назвала странным то, что в Италии на больших баннерах в городах рекламируют карабинеров. Туристка предположила, что таким образом власти могут формировать лояльность населения к правоохранительным органам.

В заключение россиянка рассказала про сиесту — трехчасовой обеденный перерыв посреди дня. «Закрывают магазины прям перед лицом посетителей и довольные расходятся по ресторанам и кафе, где не спеша пьют вино, наслаждаются жизнью, общением с близкими и просто отдыхают от рабочей суеты», — пояснила она.

При этом девушка отметила, что в России представить такое невозможно, поскольку люди стремятся много работать и зарабатывать соответствующе.

Личный опыт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители