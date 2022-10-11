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2 часа назад

Россиянка побывала в худшем отеле Египта и осталась в восторге от отдыха

Lenta.ru

Российская туристка купила путевку в отель Египта несмотря на его «крайне сомнительные отзывы в интернете» и осталась в восторге от отдыха. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала в худшем отеле Египта и осталась в восторге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам читательницы портала, ее отель был включен в рейтинги худших гостиниц Египта, тем не менее, она все же решилась на отпуск из-за его привлекательной стоимости. Так, неделя с полным питанием, трансфером и страховками обошлась в 94 тысяч рублей на двоих. Россиянка рассказала, что плохие отзывы и жалобы не подтвердились, и отдых ей понравился.

«Своих денег отель стоит точно, а много даже превзошло наши ожидания. Летели на отдых — мы его получили. Если вам хочется побыть Леной Летучей, то это ваш выбор, надевайте белые носки, перчатки и занимайтесь поисками пыли и грязи», — посчитала туристка.

Недостатками отеля путешественница все же назвала «усталые номера и древний телевизор», однако тут же отметила, что не ездит в отпуск смотреть телепередачи, а отсутствие российских каналов она оправдала заботой о психическом здоровье. Также она рассказала о «ленивом обслуживании» в ресторане, при этом признавшись, что может сама «лишний раз» сходить за приборами, напомнить о себе, или оставить чаевые официантам.

«Коктейли ядреные, химические, лучше не экспериментировать, от одного вида, кажется, можно получить отравление. В Египте лучше вообще не брать коктейли, в любом отеле. Все эти красочные порошки разводят сомнительного качества водой, а лед так почти наверняка сделан из водопроводной», — предупред

Личный опыт,
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