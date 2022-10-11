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3 часа назад

Отдохнувшая на курорте ОАЭ россиянка назвала его «альтернативой дорогому Дубаю»

Lenta.ru

Российская туристка побывала на отдыхе в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и назвала его «хорошей альтернативой дорогому Дубаю» для непритязательных путешественников. Своими впечатлениями от отпуска на курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдохнувшая россиянка назвала «альтернативу дорогому Дубаю»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тур на десять дней на двоих в пятизвездочном отеле «все включено» обошелся в 152 тысячи рублей. Путешественница рассказала, что в ресторане не было «гор еды и алкоголя рекой как в Турции», однако они не чувствовали себя «обездоленными». При этом туристка отметила, что питание «только завтраки» выйдет дороже, так как рядом нет магазинов — за едой придется ездить в торговые центры в город.

«Думали, заскучаем за десять дней, но совсем не надоело, иногда человеку для счастья нужно просто есть, спать и купаться. Есть тут и дорогие отели, но не вижу смысла переплачивать за люксовый отдых в этом эмирате», — поделилась мнением читательница портала.

Кроме того, россиянке понравилось, что на пляже всегда было мало отдыхающих, а температура воды была «по ощущениям, даже теплее воздуха». Помимо прочего ее порадовал красивый и просторный номер с видом на бассейн и море.

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