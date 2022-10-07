Тревел блогер рассказала о дагестанских мужчинах и ценах

В Дагестане выше цены на продукты, чем в Петербурге, об этом сообщила тревел-блогер Саша Коновалова. Также она рассказала о местных особенностях и отношении мужчин к представительницам противоположного пола.

«Если дагестанец видит, что вы «заняты» (носите обручальное кольцо или находитесь в компании другого мужчины), он не будет оказывать знаки внимания», – сообщает блогер на Яндекс.Дзен.

Она была в первый раз в данной кавказской республике и опасалась, что местные мужчины могут быть навязчивы, однако изменила свое мнение. Коновалова отметила, что люди в Дагестане отзывчивые, обстановка спокойная – можно гулять после заката, а цены на продукты выше. Бананы, молоко, сыр оказались дороже, чем в Петербурге. Цены по некоторым позициям отличались на 50 %. Блогер отмечает, что покупала товары в «Зеленом яблоке» и гастрономах.