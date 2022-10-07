Россиянка оценила отдых на Сейшелах: "Сервиса не ждите"

Россиянка приобрела тур на Сейшелы на двоих за 286 тысяч рублей, и надеялась, что за такие деньги отметит годовщину свадьбы по высшему разряду.

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Однако как водится, ожидания и реальность оказались несовместимы. По словам путешественницы, проблемы начались уже при заселении.

Номер оказался не готов, постояльцам предложили переодеться в туалете и пойти погулять пару часов. Позже выяснилось, что ключи-браслеты слишком велики, чтобы их мог носить на руке даже мужчина.

На огромной территории отеля зелени почти не было, лишь несколько одиноких пальм.

Пляж хоть и принадлежал отелю, но по факту оказался продолжением муниципального. Он был отгорожен и на нем располагались шезлонги и зонтики. Подвело море, большие волны не дали понырять. Солнце слишком припекало. От насекомых не было никакого житья, не спасали даже репелленты.

С местной кухней у туристов из России тоже не заладилось. Слишком непривычная еда с обилием специй дала о себе знать. У супругов случилось расстройство желудка.

Путешественница отметила, что качество дорожного полотна на острове, где они отдыхали, оставляет желать лучшего даже по сравнению с российскими дорогами.