Россиянка оценила отдых на Сейшелах: "Сервиса не ждите"

Россиянка приобрела тур на Сейшелы на двоих за 286 тысяч рублей, и надеялась, что за такие деньги отметит годовщину свадьбы по высшему разряду.
Однако как водится, ожидания и реальность оказались несовместимы. По словам путешественницы, проблемы начались уже при заселении.
Номер оказался не готов, постояльцам предложили переодеться в туалете и пойти погулять пару часов. Позже выяснилось, что ключи-браслеты слишком велики, чтобы их мог носить на руке даже мужчина.
На огромной территории отеля зелени почти не было, лишь несколько одиноких пальм.
Пляж хоть и принадлежал отелю, но по факту оказался продолжением муниципального. Он был отгорожен и на нем располагались шезлонги и зонтики. Подвело море, большие волны не дали понырять. Солнце слишком припекало. От насекомых не было никакого житья, не спасали даже репелленты.
С местной кухней у туристов из России тоже не заладилось. Слишком непривычная еда с обилием специй дала о себе знать. У супругов случилось расстройство желудка.
Путешественница отметила, что качество дорожного полотна на острове, где они отдыхали, оставляет желать лучшего даже по сравнению с российскими дорогами.
Пожаловалась соотечественница и на дороговизну сувениров, кроме этого оказалось, что почти все они сделаны в Китае.