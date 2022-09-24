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43 минуты назад

Побывавшие в Киргизии россияне назвали страну хорошей альтернативой Турции

Слово и Дело

Отдых в Киргизии может стать отличной альтернативой путешествий в Турцию, заявили побывавшие в стране граждане России.

Побывавшие в Киргизии туристы сравнили ее с популярной страной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Туристы из РФ восхитились красотой природы Киргизии и гостеприимством местных жителей. За последние несколько лет в стране заметно улучшился сервис обслуживания путешественников. Люди стали особенно интересоваться поездками в Бишкек и на озеро Иссык-Куль, передает URA.RU.

«Для поездки даже не нужен заграничный паспорт, достаточно российского. Цены на авиабилеты туда-обратно в среднем начинаются от 16 тысяч рублей, но можно найти и более дешевые — от 10 тысяч рублей в обе стороны для пассажира эконом-класса», — рассказали побывавшие в Бишкеке россияне.

Они добавили, что в столице Киргизии хорошо развита гостиничная сеть. С обменом валюты и безналичной оплатой картой «Мир» проблем не возникает.

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