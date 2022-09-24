Побывавшие в Киргизии туристы сравнили ее с популярной страной

«Для поездки даже не нужен заграничный паспорт, достаточно российского. Цены на авиабилеты туда-обратно в среднем начинаются от 16 тысяч рублей, но можно найти и более дешевые — от 10 тысяч рублей в обе стороны для пассажира эконом-класса», — рассказали побывавшие в Бишкеке россияне.