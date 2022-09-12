«Без разочарований не получится»

Курортные романы принято считать несерьезным и мимолетным увлечением, которое не имеет никаких шансов на продолжение и обрекает участников на болезненное расставание. И все же большинство сходится во мнении, что любовные истории, происходящие в путешествиях, становятся одним из самых ярких впечатлений в жизни. По данным Aviasales, 74,7 процента россиян относятся к романтическим приключениям на отдыхе положительно или нейтрально, а специалисты Hotels.com подтверждают, что четверо из десяти туристов хотя бы раз в жизни наслаждались курортным романом. У некоторых интрижки на отдыхе даже трансформировались в настоящую любовь. Россиянки, чьи курортные романы переросли в серьезные отношения, рассказали «Ленте.ру», как случайное знакомство на отдыхе изменило их жизнь.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Если позволить туркам сесть на голову, они обязательно сядут»

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Наталья, 17 лет живет с мужем в Турции

Впервые в Турции я оказалась, когда была студенткой, — моя подруга позвала в совместный отпуск в ее любимый отель. Она взахлеб рассказывала мне про прелести отдыха на теплом побережье, не забыв упомянуть загадочного и красивого шефа анимации, который там работал и встречался с русской девушкой. Однако к моему приезду выяснилось, что его отношения закончились, и, думаю, это был знак свыше. Я с головой окунулась во всю романтику, флирт и турецкие ухаживания, хотя никогда не грезила о продолжении романа со свадьбой и белой фатой. Спустя две недели пришлось возвращаться домой, но забыть ту прекрасную сказку не получилось. Через месяц, соврав родителям, что я еду на дачу, я приехала к нему на выходные.

Я не верила, что у нас что-то получится. Он старше меня на 10 лет, его каждый день окружают десятки таких же, как я, и даже лучше. Но все мои сомнения с лихвой заглушала влюбленность

В октябре я снова приехала к нему знакомиться с мамой, совершенно не понимая, чего ждать от этой встречи. Каким же было мое удивление, когда из такси вышла очень низкая женщина крупного телосложения с сигаретой в зубах и протянула мне руку, по локоть обвешанную золотом, — в знак уважения к старшим здесь принято ее целовать, а затем прикладывать ко лбу. Обычай пришлось соблюсти и продолжить вживаться в роль покладистой девушки: гости и родственники начали интересоваться, умею ли я готовить, вот хотя бы русский борщ. Сознаться в том, что я понятия не имела, из чего он варится, я не могла, поэтому на помощь пришла импровизация и эсэмэски с указаниями от моей мамы.

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Пролетело еще два месяца, и его наконец-то удалось заманить в Россию на знакомство с родственниками. До сих пор не понимаю, как мой строгий папа, директор крупной фабрики, а в прошлом генерал, разрешил какому-то незнакомому турку жить с нами. Уезжать без меня обратно суженый не хотел, поэтому ему пришлось придумать целый план, как выпросить меня у семьи, — для этого он записался к отцу на прием на работу, подготовив с помощью словарей и переводчиков длинную речь на русском. Папе выступление понравилось, но он решил, что это должна быть официальная помолвка, поэтому после празднования в ресторане отпустил меня в Турцию.

Семье моего мужа нравилось мое строгое воспитание, хозяйственность и трепетное отношение к их сыну. Когда я в Стамбуле впервые увидела женщин с покрытой головой, мне захотелось быть такой же. Я любила завязывать платки на голову и примерять длинные юбки из приятной турецкой ткани, а их очень забавляло, как молоденькая иностранка пытается быть похожей на коренных турчанок. И все же мне очень не хватало снега, новогодних украшений и елки

Все же тот Новый год не обошелся без чудес, а я без подарка — любимый сделал мне предложение. Я сдала обратный билет, но согласилась только расписаться, а свадьбу сыграть потом, в России. Но тут вмешалась его мама, которая потребовала срочно и с размахом праздновать в Турции соединение двух сердец. Как модную московскую девушку меня повергли в ужас огромные безвкусные свадебные платья, турецкая мода на ярко-синие тени, розовые румяна и прически а-ля букля на голове — несмотря на протесты родственников, я наотрез отказалась идти в парикмахерскую и сама делала себе макияж и укладку. На свадьбу пришли около 500 человек, и мне нужно было им всем целовать руки и прикладывать их ко лбу. Баланс в приятную сторону качнул обычай задаривать молодых золотом: его прикалывали или вешали на красные ленты, которые были у нас с мужем на груди.

В марте мечты о свадьбе с лимузином и гуляньем в роскошном московском ресторане прервала новость о моей беременности. Со дня нашего знакомства у нас было четыре встречи, мы практически не знали друг друга: толком не могли общаться на одном языке, я очень стеснялась что-то попросить, а еще было сложно объяснить простые вещи. Например, он долго не понимал, что такое лосьон для снятия макияжа. Но, как ни странно, все было спокойно, хотя рожать я решила на родине

Через год после рождения ребенка мы купили дом в красивом, но очень отдаленном от города месте, среди апельсиновых лесов. Поначалу было очень сложно привыкнуть к новой жизни практически в полной изоляции. Я начала учить турецкий, понемногу обзаводиться друзьями-турками и влюбляться в их традиции и обычаи. Сейчас я счастливая домохозяйка: я навожу уют дома и воспитываю троих детей. За эти годы восприятие сильно поменялось: например, меня уже не удивляет, что в школах не учат писать по линеечке, а турецкие котлеты — это не сочные большие биточки, а крошечные фрикадельки.

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Практически все мои друзья до того, как мы поженились, не верили в продолжение романа. Если позволить туркам сесть тебе на голову, они обязательно сядут, но если отстаивать свои границы и относиться ко всему с уважением, то все быстро становится на свои места. Мне никогда ничего не запрещали, поэтому, наверное, я тоже не пыталась что-то менять. Я всегда с благодарностью принимала все, что меня окружает, даже различия в менталитете или культуре.

«Муж ждал, что я стану зарабатывать, как он»

Василиса, нашла любовь в Испании, развелась и вернулась в Россию

Мы познакомились в августе на северном побережье Испании, когда мне было 20 лет. Я приехала в отпуск, а он проводил выходные вместе с друзьями. Мыслей об отношениях не было вообще, тем более с иностранцем — переехать в другую страну никогда не было моей целью. Наверное, сразу было понятно, что будущего у этого романа нет: из-за расстояния, языкового барьера (тогда общались на английском) и разницы в возрасте — он был старше на 11 лет. Однако обстоятельства изменила моя осенняя командировка в Париж, куда он тоже приехал.

После командировки я поняла, что все не так просто, меня начали накрывать более глубокие чувства. Наверное, я бы пожелала каждому человеку хоть раз в жизни испытать нечто подобное, что может сдвинуть любые преграды на пути

Отношения на расстоянии, с редкими встречами на каникулах и в отпусках продлились около двух лет. После окончания учебы я наконец-таки переехала к нему. Через год мы скромно расписались, а свадьбу приехали играть в Россию. Гуляли мы широко и красиво — с кучей моих родственников и друзей, с настоящими русскими традициями, в декорациях Измайловского кремля.

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Большинство проблем в семейной жизни были связаны с нашей молодостью и неопытностью. Главным камнем преткновения стал финансовый вопрос: в Испании женщины так долго и отчаянно боролись за равноправие, что это сыграло с ними злую шутку. Помимо большинства мест в парламенте или возможности выбирать любую профессию принцип «напополам» прочно проник во все сферы жизни. Поэтому муж ждал, что я быстро выйду на работу, хоть кассиром, и стану зарабатывать, как он. А мне всего лишь нужно было время.

Я очень скучала по большим дружеским посиделкам и семейным сборам. К сожалению, испанцы утратили это культуру — все это время мы встречались только с его мамой или сестрой. Еще меня очень поразило, что в Испании женщины выходят на работу всего лишь через три месяца после родов, а дома с ребенком остается няня. Для меня отдать свое дитя чужому человеку — дикость, никогда бы не смогла допустить этого

Около полугода я ждала, когда мне подтвердят действительность моего диплома инженера. Поэтому брала небольшие проекты из России — это позволяло полностью закрывать расходы на еду. Также у нас была ипотека, хотя по документам это была квартира его мамы. Тем не менее после закрытия всех платежей свекровь предложила продолжать платить — в счет арендной платы. Это окончательно нас разделило: он был не против, а я смириться с этим не смогла, тем более что жилье меня совсем не устраивало.

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Я потихоньку начала присматривать новые варианты и даже нашла ту самую идеальную квартиру, где мы бы могли быть счастливы. Параллельно мне предложили должность, которую я так долго добивалась. На следующий день он предложил разъехаться — это был гром среди ясного неба. Уже тогда не было надежды, что что-то может наладиться.

Через полтора месяца мы обсуждали развод с адвокатом. Испания задержала меня еще на полгода — время позволило мне понять, как сильно все эти годы мне не хватало семьи и друзей рядом. Это помогло окончательно отпустить и принять ситуацию. Я продала машину, сама закрыла все финансовые вопросы и со спокойной душой улетела в Россию.

Похожих ситуаций — море. У кого-то получилось сохранить семью и быть счастливым, у кого-то — нет. Речь даже не про существующие границы между странами или разницу менталитетов, а про желание двух людей быть друг с другом и вместе работать над отношениями

«Муж стал больше русским, чем турком»

Арина, переехала в Анталью из Сургута

История началась восемь лет назад. После недавнего развода дела неожиданно пошли в гору — я купила квартиру и собиралась открывать свой небольшой маникюрный салон. Сестра предложила вместе отдохнуть, и, хотя денег оставалось немного, я все же решилась на небольшую июньскую перезагрузку. В Анталью с нами полетели ее муж и дети.

Первую неделю мы пропадали на бесконечных экскурсиях и в походах по магазинам. В один из вечеров, которые нам все-таки удалось спокойно провести в отеле, мы отправились в бар. Немного выпив, муж сестры начал настойчиво предлагать мне подойти познакомиться к охраннику, который стоял у барной стойки. К слову, родственнику никогда не нравились мои мужчины, а этого турка он почему-то сразу записал в классные парни.

Даже с алкоголем моей смелости хватило только на улыбку и растерянное «привет». Тем не менее турок был сразу покорен оказанным вниманием. Весь остаток отпуска он не давал мне прохода, сопровождал взглядами и пытался завязать разговор. Правда, его знаний русского с трудом хватило на то, чтобы сделать мне комплимент про красивые глаза

Несмотря на все попытки ухаживаний, я не обращала на него особого внимания и тем более не придавала забавной встрече какой-то значимости. Когда мы прощались, он выпросил у меня контакты, чтобы общаться по скайпу. Наверное, это меня и заинтересовало: он начал учить русский язык и активно его практиковать. Переписок и звонков стало больше в разы, поэтому, когда в августе моя подруга предложила близкой компанией поехать в Турцию, я уже знала, в какой отель мы поедем. В аэропорту нас встречали на машине и с цветами. Каждой — мне, подруге, ее дочери и нашим мамам — досталось по большому букету свежих роз. Это растопило мое сердце окончательно.

В этой поездке мы уже начали встречаться. Он предложил отправиться в Памуккале и настоял, чтобы моя мама обязательно была с нами. Выяснилось, что это был хитрый план знакомства с его родственниками — по пути мы заехали в его родную деревню и на миксе турецкого, русского и английского кое-как все вместе пообщались. В ноябре он прилетел ко мне в Сургут, знакомиться с отцом. А на Новый год в Анталье я получила предложение руки и сердца.

Несмотря на заветное колечко, выходить замуж второй раз мне никак не хотелось. Его же это удивило и чуть ли не оскорбило, поэтому пришлось пойти на уступки. Свадьбу сыграли через полгода, в Турции. Сейчас мы в браке уже семь лет, я получила гражданство, правда, турецкий так и не успела выучить

С мужем продолжаем общаться на русском, большинство наших друзей русскоязычные, а также сильно помогает его брат, который знает язык в совершенстве, — в общем за эти годы супруг стал больше русским, чем турком. Он очень уважительно относится к православию: дома у нас стоят иконы, на Пасху едим куличи и бьемся яйцами. Но больше всего ему нравится Новый год — сначала мы встречаем его с моими родителями в Сургуте по скайпу, а потом ждем боя курантов по местному времени. Я готовлю ему только русские блюда, а еще муж обожает водку, особенно лечиться ею от простуды, как настоящий сибиряк: «Натереть тело водкой и лечь спать, желательно еще и внутрь налить».

«Случайностей не бывает»

Далеко не каждая курортная интрижка складывается так гладко, как у некоторых героинь материала. Как правильно относиться к романам на отдыхе? В каких случаях у отпускных романов есть будущее? И как завершить завершить любовную историю без разочарований? На эти вопросы «Ленте.ру» ответил психолог.

Надежда Кутузова, психотерапевт

Важно заметить, что люди, знакомящиеся на отдыхе, делятся на свободных, разведенных, замужних и женатых. Исходя из этого может быть разное восприятие курортного романа, а также мотивация или фантазии к его появлению. И все же если женщина свободна, она может подсознательно оценивать партнера на предмет продолжения общения с ним, мужчины же чаще не строят долгих планов. Их задача в первые моменты знакомства соблазнить женщину и произвести на нее приятное впечатление, и, если в процессе завоевания их что-то поразит или удивит, они могут начать рассуждать о перспективе отношений.

Для людей в отношениях курортные романы являются таблеткой с большим количеством побочных эффектов. Те, кто находится в состоянии дефолта и кризиса, могут посчитать это неким громоотводом существующих проблем и способом разрядить обстановку. С другой стороны, появление третьего лица может стать настолько ярким, что на этом фоне семейная жизнь покажется слишком серой и унылой, — это только усугубит конфликты и ускорит разрыв.

Поэтому курортные романы — это все же для людей одиноких: эмоционально, сексуально или социально. Это возможность в легкой атмосфере почувствовать себя значимым и ценным, потому что есть некая коллективная эмоциональная приподнятость от атмосферы и смены обстановки. Тут также может возникнуть эффект попутчика, когда мы очень глубоко раскрываемся перед незнакомым человеком, чувствуя себя в безопасности, или же мы можем примерять на себя разные роли, которые не свойственны нам в обычной жизни. И это тоже потребность нашей психики.

С точки зрения психоанализа, никаких случайностей не бывает. Если мы встречаем человека в рамках курортного романа, то, значит, где-то бессознательно мы искали что-то, что даст нам такие впечатления или удовлетворит какие-то потребности: эмоциональные, сексуальные или расширяющие восприятие себя через новые роли

В целом курортные романы схожи с эффектом антидепрессантов: к эндорфинам, которые вырабатываются в огромном количестве из-за солнца, моря, смены климата и картинки, добавляется мощная близкая связь с другим человеком. И, как вишенка на торте, — совершенно другое переживание себя. Чтобы это получить, нужно долгое время жить в фрустрирующей рутине или в каких-то условиях, где притупляются органы чувств и замыливается острота восприятия реальности.

Для того чтобы отношения продолжились по возвращении домой, людей должно объединять нечто большее, чем просто ряд общих переживаний или потребностей, которые они закрыли друг у друга. Должна случиться настоящая близость, чтобы каждый попал в глубокий образ партнера, должны быть общие интересы или цели, которые помогут паре развиваться дальше.