Россиянка съездила во Вьетнам и описала отдых фразой «очень дорого и очень круто». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, она не была в отпуске больше трех лет, поэтому решила не экономить на путешествии. В результате за девять ночей на двоих в отеле Vinpearl Luxury Nha Trang в Нячанге она отдала 328 тысячи рублей.

Путешественница отметила высокий уровень сервиса, вкусную еду, а также живописную зеленую территорию около гостиницы. Россиянка поделилась в публикации, что до этого отдыхала на Мальдивах, и отпуск во Вьетнаме оказался не хуже.

«Все полотенца на лежаки заранее застилает персонал, на пляжном столике с зонтиками есть кнопка вызова персонала. Я такого даже в ОАЭ не видела! Пляжный рай, что тут сказать», — пояснила туристка.

При этом путешественница призналась, что вначале ей немного мешали отдыхать туристы из Китая. По ее словам, они кричали на детей и постоянно что-то выясняли. Однако через несколько дней туристка перестала обращать на них внимание.