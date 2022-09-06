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7 часов назад

Россиянка бюджетно съездила на Мальдивы и удивилась запрету на бикини

Lenta.ru

Россиянка бюджетно съездила в небольшой отель — гестхаус — на Мальдивах и осталась в восторге от путешествия. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка бюджетно слетала на Мальдивы и удивилась запрету на бикини
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам туристки, в небольших домах, где есть бесплатный Wi-Fi, кондиционеры и телевизоры, туристы находятся «ближе к народу». Они ходят в те же магазины, на рынки и в кафе, что и местное население.

Путешественница удивилась, что на общественных пляжах существует запрет на бикини. Так, купаться разрешено только в футболках и шортах. При этом она отметила, что на некоторых островах все же стали стали появляться «бикини-пляжи» для туристов. По словам россиянки, во многих гестхаусам сделан свежий ремонт и работает довольно доброжелательный персонал.

Путешественница добавила, что бюджетное жилье порой находится рядом с роскошными курортами, поэтому туристы могут заниматься дайвингом, виндсерфингом, а также ездить на экскурсии на красивые пляжи.

Из минусов девушка назвала отсутствие алкоголя на островах рядом с местным населением, а также удаленность гестхаусов от аэропорта Мале. Из-за этого туристам приходится добираться до терминала около 3,5 часов на пароме.

В публикации говорится, что двухместное размещение с завтраком в небольшом трехзвездочном отеле в ноябре обойдется в 30 тысяч рублей на неделю, еще около 10 тысяч рублей придется заплатить налог. Самой дорогой частью путешествия станет перелет. Так, билеты на двоих из Москвы и обратно стоят в пределах 111 тысяч рублей.

В конце августа россиянка слетала на Мальдивы в несезон и описала свой отдых фразой «не верю своему счастью». Туристку впечатлил высокий уровень сервиса — у нее была собственная вилла с личным бассейном и спуском в океан, а также бережное отношение местных жителей к природе.

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