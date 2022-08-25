Терский берег: часть 2 - Тоня Тетрина, Кузомень, Кандалакша

На севере климат суровый и нам, как современным людям, достаточно сложно представить, как жили тогда, особенно, когда полярный день сменяется полярной ночью, и, в целом, отсутствуют какие-либо возможности для жизни.
Отправляясь на Терский берег, вы проезжаете достаточное расстояние между природными и историческими достопримечательностями. Именно поэтому за несколько дней мы проехали более 1500 км, посетив самые первые поселения на Кольском полуострове.
О посещении Колвицы, Умбы и Варзуги мы писали ранее (Терский берег. Часть 1), в этой статье расскажу о других поселениях, где мне удалось побывать.
На севере климат суровый и нам, как современным людям, достаточно сложно представить, как жили тогда, особенно, когда полярный день сменяется полярной ночью, и, в целом, отсутствуют какие-либо возможности для жизни.
Но люди жили. Чтобы узнать о быте первых местных обитателей мы поехали в этнографо-исторический центр “Тоня Тетрина”. ТонЯ, с ударением на последний слог, в переводе с саамского - рыбацкое временное промысловое становище. Основатель, так называемого музея, - весьма колоритный мужчина, который вместе с сыном изучает быт и традиции людей, живших на этой территории много лет до нас.
Самое интересное - у него прекрасно получается воссоздавать их быт. Здесь можно увидеть, как жили саамы - коренные жители кольского, как происходила их эволюции после знакомства с русским человеком, как они приходили к православию. Интересны также экспозиции, посвященные тому, как поморы пришли на эти территории. История простая - малочисленная группа новгородцев и выходцев из Пскова шла на промысел, в итоге осела на берегах Белого моря - образовалась малочисленная этнографическая группа, которая стала называться “поморы”. В музее даже воссоздан старинный способ производства соли, и туристы могут купить себе баночку, приготовленную старинным способом. Необычным открытием для меня стала возможность пожить в любом из саамских домиков без электричества и удобств. Чтобы доехать до этого центра важно успеть проскочить до прилива. Добраться можно лишь по литорали - полоске морского дна у берега, когда отходит море. Экскурсии зависят от графика отливов и приливов, ведь выехать оттуда тоже нужно успеть. Зрелище невероятное, главное - заранее все спланировать и записаться на экскурсию.
Помимо экскурсии можно заказать настоящую поморскую похлебку и пообедать в деревянном доме с видом на Белое.
Обязательно включите в свой план путешествия по северу - прогулку по лесу. Земля, покрытая мхом, в том числе ягелем, настолько мягкая, что просто удивительно, как природа сотворила такое. В общем, сплошные открытия, для городского жителя, так подавно.
На северном побережье Белого моря существует аметистовый пляж, где есть вероятность найти этот полудрагоценный камень. Правда, вывозить нельзя.
Еще более интересно, что именно в этой части полуострова, есть пустыня. Носит одноименное с населенным пунктом название - Кузомень, по разным данным образовалась из-за вырубки леса. Чтобы добраться до самого поселения нужно проехать через пески, но лучше это делать по, так называемой, объездной, потому что в самой пустыне можно застрять и не выбраться. Кузомень - рыбацкий поселок, расположенный в устье реки Варзуга. Сейчас выглядит он, конечно, печально - разрушается, но сюда едут ни за красивыми зданиями, а за невероятными самобытными пейзажами, дикими лошадьми и рыбалкой.
Еще одна остановка на пути — это Кандалакша, город с населением 30 000 человек, недалеко от которого расположился “вавилонский лабиринт” на полуострове в Кандалакшской губе. “Вавилоны” в переводе с поморского и обозначают “лабиринты”. Об их применении в древности ходят разные легенды: от использования в промысловой магии до важности в проведении сакральных космических культов.
Добраться до этого местечка тоже не просто - сначала на машине потом пешком. Но виды того стоят! Пункт для обязательного посещения, или в конкретном случае - восхождения, в этих местах стала гора Крестовая, более 1000 метров над уровнем моря, достаточно крутая, куда мы и поднялись, чтобы посмотреть на открывшуюся панораму сверху. Сказать, что это восторг, ни сказать ничего.
На нашем трехдневном маршруте по заповедным местам Кандалакша стала последней остановкой до Мурманска. Здесь был обнаружен интересный ресторан “Причал 11” с вкусной едой и приемлемым кофе, который варят на смеси Бразилии и Эфиопии от Tasty Coffee.
Главное в таких поездках - продуманный заранее маршрут и люди, знающие, что и где посмотреть.