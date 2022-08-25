Терский берег: часть 2 - Тоня Тетрина, Кузомень, Кандалакша

На севере климат суровый и нам, как современным людям, достаточно сложно представить, как жили тогда, особенно, когда полярный день сменяется полярной ночью, и, в целом, отсутствуют какие-либо возможности для жизни.

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Отправляясь на Терский берег, вы проезжаете достаточное расстояние между природными и историческими достопримечательностями. Именно поэтому за несколько дней мы проехали более 1500 км, посетив самые первые поселения на Кольском полуострове.

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О посещении Колвицы, Умбы и Варзуги мы писали ранее (Терский берег. Часть 1), в этой статье расскажу о других поселениях, где мне удалось побывать.

На севере климат суровый и нам, как современным людям, достаточно сложно представить, как жили тогда, особенно, когда полярный день сменяется полярной ночью, и, в целом, отсутствуют какие-либо возможности для жизни.

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Но люди жили. Чтобы узнать о быте первых местных обитателей мы поехали в этнографо-исторический центр “Тоня Тетрина”. ТонЯ, с ударением на последний слог, в переводе с саамского - рыбацкое временное промысловое становище. Основатель, так называемого музея, - весьма колоритный мужчина, который вместе с сыном изучает быт и традиции людей, живших на этой территории много лет до нас.

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Самое интересное - у него прекрасно получается воссоздавать их быт. Здесь можно увидеть, как жили саамы - коренные жители кольского, как происходила их эволюции после знакомства с русским человеком, как они приходили к православию. Интересны также экспозиции, посвященные тому, как поморы пришли на эти территории. История простая - малочисленная группа новгородцев и выходцев из Пскова шла на промысел, в итоге осела на берегах Белого моря - образовалась малочисленная этнографическая группа, которая стала называться “поморы”. В музее даже воссоздан старинный способ производства соли, и туристы могут купить себе баночку, приготовленную старинным способом. Необычным открытием для меня стала возможность пожить в любом из саамских домиков без электричества и удобств. Чтобы доехать до этого центра важно успеть проскочить до прилива. Добраться можно лишь по литорали - полоске морского дна у берега, когда отходит море. Экскурсии зависят от графика отливов и приливов, ведь выехать оттуда тоже нужно успеть. Зрелище невероятное, главное - заранее все спланировать и записаться на экскурсию.

Помимо экскурсии можно заказать настоящую поморскую похлебку и пообедать в деревянном доме с видом на Белое.

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Обязательно включите в свой план путешествия по северу - прогулку по лесу. Земля, покрытая мхом, в том числе ягелем, настолько мягкая, что просто удивительно, как природа сотворила такое. В общем, сплошные открытия, для городского жителя, так подавно.

На северном побережье Белого моря существует аметистовый пляж, где есть вероятность найти этот полудрагоценный камень. Правда, вывозить нельзя.

Еще более интересно, что именно в этой части полуострова, есть пустыня. Носит одноименное с населенным пунктом название - Кузомень, по разным данным образовалась из-за вырубки леса. Чтобы добраться до самого поселения нужно проехать через пески, но лучше это делать по, так называемой, объездной, потому что в самой пустыне можно застрять и не выбраться. Кузомень - рыбацкий поселок, расположенный в устье реки Варзуга. Сейчас выглядит он, конечно, печально - разрушается, но сюда едут ни за красивыми зданиями, а за невероятными самобытными пейзажами, дикими лошадьми и рыбалкой.

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Еще одна остановка на пути — это Кандалакша, город с населением 30 000 человек, недалеко от которого расположился “вавилонский лабиринт” на полуострове в Кандалакшской губе. “Вавилоны” в переводе с поморского и обозначают “лабиринты”. Об их применении в древности ходят разные легенды: от использования в промысловой магии до важности в проведении сакральных космических культов.

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Добраться до этого местечка тоже не просто - сначала на машине потом пешком. Но виды того стоят! Пункт для обязательного посещения, или в конкретном случае - восхождения, в этих местах стала гора Крестовая, более 1000 метров над уровнем моря, достаточно крутая, куда мы и поднялись, чтобы посмотреть на открывшуюся панораму сверху. Сказать, что это восторг, ни сказать ничего.

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На нашем трехдневном маршруте по заповедным местам Кандалакша стала последней остановкой до Мурманска. Здесь был обнаружен интересный ресторан “Причал 11” с вкусной едой и приемлемым кофе, который варят на смеси Бразилии и Эфиопии от Tasty Coffee.

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