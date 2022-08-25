Посетившую Таиланд россиянку удивило отношение местных

С недавних пор жители Таиланда выражают сдержанную неприязнь к россиянам и симпатию к украинцам. Об этом на своей странице в «Яндекс.Дзене» рассказала российская туристка Марина Ершова.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам путешественницы, раньше тайцы причисляли россиян, украинцев и белорусов к одной нации. Они не различали туристов из этих стран по внешнему виду, к тому же все они говорили на одном русском языке. Однако девушку удивило, что отношение к отдыхающим из России резко изменилось после обострения украинского кризиса в феврале.

«Сейчас тайцы познали остальную географию, наконец, узнав, где находится Белоруссия, Украина и Россия, и что мы все разные, — сообщила автор публикации. — А туристы из этих стран "вспомнили" свой язык и разговаривают теперь только на родном».

Путешественница добавила, что один местный житель поведал ей, почему тайцы не очень любят русских. По его мнению, жители считают россиян «агрессивными пьяницами», нередко устраивающими скандалы в отелях и ресторанах. Более того, девушка отметила, что путешественники из РФ не стесняются торговаться, от чего тайцам порой становится «тошно».

«Конечно, речь не о всех туристах, надеюсь, что большинство гостей из России приезжают без вредных привычек и не выставляют свой характер в нетрезвом состоянии напоказ», — отметила она.