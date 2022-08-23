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54 минуты назад

Мало людей и дешевое жилье: российским туристам рассказали о плюсах и минусах отдыха на Азовском море

Don24.ru

Ростовская область, 23 августа 2022. DON24.RU. Российским туристам рассказали о плюсах и минусах отдыха на Азовском море. Альтернативный вариант отпуску на Черном море, на пляжах которого некуда приткнуться, а отели перегружены, представила «Центральная служба новостей».

Туристам рассказали о плюсах и минусах отдыха на Азовском море
Фото: Don24.ruDon24.ru

Главным плюсом отдыха на Азовском море является экономия средств. Это тот вариант, когда в отпуск хочется, а бюджет совсем небольшой. Цены на продукты и на аренду жилья значительно ниже, чем на Черном море. Кроме того, здесь гораздо меньше туристов. Что касается самого моря, то оно очень мелкое и теплое, поэтому детям здесь будет особенно комфортно.

Из минусов же – само море зеленоватое. Кроме того, его дно покрыто острыми камешками и ракушками, о которые легко можно поранить ноги. Также многие отдыхающие жалуются на большое количество медуз на берегу моря.

Отдых на Азовском море точно подойдет тем, кого не пугает менее развитая инфраструктура, и тем, кто предпочитает открывать новые места.

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