Ростовская область, 23 августа 2022. DON24.RU. Российским туристам рассказали о плюсах и минусах отдыха на Азовском море. Альтернативный вариант отпуску на Черном море, на пляжах которого некуда приткнуться, а отели перегружены, представила «Центральная служба новостей».

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Главным плюсом отдыха на Азовском море является экономия средств. Это тот вариант, когда в отпуск хочется, а бюджет совсем небольшой. Цены на продукты и на аренду жилья значительно ниже, чем на Черном море. Кроме того, здесь гораздо меньше туристов. Что касается самого моря, то оно очень мелкое и теплое, поэтому детям здесь будет особенно комфортно.

Из минусов же – само море зеленоватое. Кроме того, его дно покрыто острыми камешками и ракушками, о которые легко можно поранить ноги. Также многие отдыхающие жалуются на большое количество медуз на берегу моря.