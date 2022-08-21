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5 часов назад

Почему никто никогда не видел беременных стюардесс

Даша Краснова

В ходе полета стюардессы не только отвечают за безопасность и комфорт пассажиров, они также являются визитной карточкой авиакомпании. Возможно, вы замечали, что стюардессами работают лишь юные и симпатичные женщины. А беременную стюардессу встретить и вовсе невозможно. "Рамблер" выяснил почему.

Почему никто никогда не видел беременных стюардесс
Фото: социальные сетисоциальные сети

Когда стюардесса узнает о своем положении, она должна подойти к терапевту и сообщить о своем состоянии. При этом необходимо подтвердить наличие беременности справкой от гинеколога. После медицинской комиссии девушка получает отстранение от летной деятельности.

Далее стюаредесса идет в отдел кардров, где пишет заявление. А потом авиакомпания просто переводит ее на легкий труд, а именно предоставляет работу на земле с уменьшенным количеством рабочих часов в неделю и без ночных смен. С момента списания и до ухода в декрет сотрудница получает среднюю заработную плату за последние 12 месяцев.

В крупных авиакомпаниях в декрет уходит достаточно много женщин, поэтому не каждой удается получить работу в офисе. В этом случае они остаются дома и периодически приезжают на работу.

Летная деятельность противопоказана беременным женщинам из-за перегрузок. В ходе полета стюардессам приходится поднимать тяжести, всегда есть потенциальный риск чрезвычайных происшествий, а особенности графика предполагают наличие ночных смен и перепадов давления на высоте. Все это может навредить будущему ребенку.

Однако раньше правила были менее гуманными по отношению к здоровью женщин. Десятки лет назад на беременность никто не обращал внимания. Однажды стюардесса даже родила мальчика во время полета. Когда она вырос, пошел по стопам матери и начал работать стюардом в "Аэрофлоте".

Личный опыт,Аэрофлот,
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