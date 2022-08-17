Автотуристы рассказали о необычном путешествии в Турцию

«Сначала мы ездили только по России, но последние 6 лет начали ездить за границу. Все началось с поездки на Алтай. Каждый новый город - отдельное приключение, которое с радостью вспоминаешь. У нас все рассчитано. Я за полгода начала изучать всю информацию по дорогам, по поездкам, по оплате картами, где, что смотреть. Всегда проводим очень основательную подготовку», – рассказала автотуристка.

Из Салехарда до Тюмени Романовы доехали на пароме, оттуда отправились во Владикавказ, а затем через Батуми в Стамбул, где находятся до сих пор. Далее ямальцы посетят в Анталию и Каппадокию. Завершить отпуск семья хочет в Крыму, а на обратном пути планируют заехать в Ростов и Москву. Пока путешествие проходит легко: авто позволяет максимально насладиться разными локациями и не быть ограниченным во времени. Коммуникация, безусловно, спасает - среди местных жителей всегда находятся отзывчивые люди. В остальном выручают приложения и интернет – заблудиться даже в самом незнакомом месте практически невозможно. С расчетами, к слову, тоже не возникает особых проблем.