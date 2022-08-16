5 фактов о жизни стюардесс, которые изменят ваше мнение об их работе

Многие уверены, что работа стюардессы — это сплошное удовольствие: высокие зарплаты и бесплатные путешествия, что может быть лучше?

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В реальности бортпроводники не только несут ответственность за жизни пассажиров и постоянно сталкиваются с не самыми людьми, бессонницей и необходимостью поднимать тяжести. "Рамблер" расскажет, почему работать в небе не так-то и здорово.

Жесткие рамки

Стюардессой стать не просто, нужно четко соответствовать стандартам. Раньше они были совсем жесткими: рост стюардессы должен быть 160 см, вес не более 60 кг, никаких мужей и детей. Сегодня у каждой авиакомпании свои стандарты, но оговаривают все равно все, начиная от длины юбки и размера груди, заканчивая цветом нижнего белья.

Опасность для здоровья

Любая работа несет свои последствия. Из-за постоянного шума у стюардесс страдает слух, а ночные перелеты и частая смена часовых поясов приводят к бессоннице и депрессиям, физические нагрузки — к проблемам с суставами, сосудами и сердцем.

Трудности в отношениях

Некоторые авиакомпании по-прежнему принимают на работу только свободных женщин, потому что график у стюардесс настолько ненормированный, что построить крепкие отношения просто невозможно. Ситуация становится еще хуже, если у девушки появляются дети. Дело в том, что времени между рейсами хватает только на отдых.

Никакого планирования

График полетов меняется каждый месяц, в экстренных случаях на работу могут вызвать в любое время дня и ночи. Поэтому стюардессам довольно трудно что-то планировать, они и сами не знают, где окажутся в следующем месяце. Жить в таком ритме трудно психологически.

Пыльная работа