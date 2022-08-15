Российских туристов выселили из отеля в Турции в первый же день

В редакцию TourDom.ru обратилась через форму обратной связи наша читательница и попросила разобраться в ситуации, которая произошла с ее сыном в отеле Corendon Playa Kemer 5*. По словам Марины, 5 августа парень отправился в Турцию на отдых с другом, но в самом начале отпуска произошел неприятный инцидент.
«Вечером этого же дня ребята в холле отеля встретили компанию отдыхающих, в составе которой были девушки. Парни подошли и хотели познакомиться с ними. В этот же момент подбежала группа мужчин – сотрудники отеля и начали выталкивать постояльцев», – написала Марина. «Девушки оказались родственницами владельца отеля, поэтому знаки внимания вызвали недовольство. В итоге конфликт продолжался до 2 часов ночи и парней попросили покинуть отель незамедлительно, дав им немного времени на сборы. Они смогли заселиться в другую гостиницу классом ниже вечером 6 августа, доплатив при этом по 900 долларов. Гид и региональный менеджер встали на сторону отеля и отвернулись от туристов. Полицию представители отеля вызывать отказались» – поделилась Марина.
Азнаур Гусеев, руководитель Маркетинг Стран СНГ Сorendon Hotels, рассказал редакции, что, по версии отеля, стало причиной выселения двух парней.
«Постояльцы еще на пирсе вели себя агрессивно, злоупотребляли алкогольными напитками. Мы их предупредили, попросили не мешать отдыху других гостей. Последней каплей стало третье предупреждение, когда две девушки пожаловались, что парни начали их трогать, класть руки на плечи и приставать. Мы предложили молодым людям связаться с гидом для поиска другого отеля. Гостям никто не грубил и общались с ними так, как положено по регламенту».
По словам представителя Corendon, они могут выселить туристов только по весомым причинам, если эти гости могут быть потенциально опасны для других туристов. Без причин на такие действия в гостинице не решатся, так как им может грозить штраф от туроператора.
Напомним, что весной этого года в Corendon Playa Kemer 5* уже происходил подобный инцидент. Тогда россиянина попросили покинуть отель после того, как, по версии сотрудников гостиницы, наш соотечественник отхлестал полотенцем бразильца. Однако супруга российского туриста настаивала, что заморский гость напугал ее в лифте, грубил и тем самым спровоцировал конфликт.