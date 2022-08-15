Российских туристов выселили из отеля в Турции в первый же день

«Вечером этого же дня ребята в холле отеля встретили компанию отдыхающих, в составе которой были девушки. Парни подошли и хотели познакомиться с ними. В этот же момент подбежала группа мужчин – сотрудники отеля и начали выталкивать постояльцев», – написала Марина. «Девушки оказались родственницами владельца отеля, поэтому знаки внимания вызвали недовольство. В итоге конфликт продолжался до 2 часов ночи и парней попросили покинуть отель незамедлительно, дав им немного времени на сборы. Они смогли заселиться в другую гостиницу классом ниже вечером 6 августа, доплатив при этом по 900 долларов. Гид и региональный менеджер встали на сторону отеля и отвернулись от туристов. Полицию представители отеля вызывать отказались» – поделилась Марина.