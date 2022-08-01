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2 часа назад

Переезд в Ростов-на-Дону из Петербурга на ПМЖ: плюсы и минусы

РИА "ФедералПресс"

Жительница Северной столицы переехала в Ростов-на-Дону и считает, что это лучшее решение. Также она рассказала о минусах жизни в новом городе.

Переезд в Ростов-на-Дону из Петербурга на ПМЖ: плюсы и минусы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я переехала недавно, до этого 25 лет прожила в Санкт-Петербурге. Жалею только об одном, что не переехала раньше, была бы здоровее», – отметила Мила.

Среди плюсов Ростова-на-Дону она назвала климат. Также она считает местных жителей очень гостеприимными. Однако она рассказала, что есть и минус, который она сама для себя отнесла к незначительным. Речь идет о зарплате, женщина отметила, что в Северной столице она выше, чем в Ростове-на-Дону.

«Но не в деньгах счастье», – заключила женщина.

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