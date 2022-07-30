Туристы пытаются взыскать миллион за несостоявшийся тур в Чехию

В судах продолжаются разбирательства по возврату денег за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Об одном из таких дел, общей стоимостью более миллиона рублей TourDom.ru рассказали в юридической компании «Александр Байбородин и партнеры». Заказчик трижды пытались взыскать сумму, но суд в итоге встал на сторону туроператора.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Еще 13 февраля 2020 года группа студентов из Ростова-на-Дону в составе 38 человек приобрела тур в Чехию. Поездка с проживанием в пражском отеле Taurus 4* планировалась с 9 по 15 июля того же года. Второго марта, когда мир начала накрывать пандемия, туристы заволновались. По инициативе заказчика тура турагент запросил расчет по возможной аннуляции. Туроператор ответил, что отель, трансфер, экскурсии, страховку, визы можно отменить без потерь, а вот по авиабилетам будут выставлены фактически понесенные расходы (ФПР).

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Туроператор, в соответствии с договоренностями с авиакомпанией Czech Airlines, оплатил авиабилеты в срок, при этом невозвратный депозит составил 54780 руб. Спустя четыре дня турагент прислал туроператору просьбу аннулировать заявку по требованию туристов. Как и предполагалось несколькими днями ранее при запросе, все удалось снять именно на тех же условиях.

22 марта туроператор предложил туристам сделать замену направления, дат и учесть все пожелания для переноса поездки. Месяц спустя, 21 апреля, когда вся страна сидела на самоизоляции, турагент затребовал у туроператора подтверждение оплаты услуг и выставленных ФПР, на что получил ответ о невозможности предоставить такой документ: бухгалтерия была в вынужденном отпуске.

«Абсолютно все находились в режиме непонимания, что будет завтра, в том числе и наш клиент-туроператор. В июне туристы уже грозили судом в связи с невозвратом денег, а внутренние договоренности туроператора с поставщиками услуг вроде как намечали дату возврата денег осенью, начиная с сентября. Никто не знал, на сколько затянется пандемия», - объяснил ситуацию представитель юридической компании, Александр Тепляков.

К сожалению, деньги осенью вернуть не удалось – у туроператора их просто не было. Кстати, в общей сложности, за тур туристы заплатили 1 074 400 рублей.

В конце июля 2020 года правительство приняло широко известное постановление №1073, разрешившее туроператорам отложить возврат средств за несостоявшиеся туры до 31 декабря 2021 года. Однако несмотря на это заказчик поездки все же обратился в суд. 15 октября 2020 года Советский районный суд Ростова-на-Дону оставил без рассмотрения иск к туроператору и турагенту за несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Разбирательство продолжилось уже в Арбитражном суде, куда истец обратился от лица своего ИП. 2 сентября 2021 года оно также завершилось отказом – суд предложил дождаться 31 декабря, сославшись на упомянутое постановление №1073.

Как сообщал TourDom.ru, в конце прошлом года ожидалось продление отсрочки по возврату денег за «ковидные туры», поэтому до 31 декабря туристы своих денег так и не увидели. Они снова обратились в суд, однако уже в этом году, 8 апреля, правительство все-таки выпустило новое постановление. Согласно списку Ростуризма, Чехия вошла в список закрытых стран, туризм с которыми не возобновился, поэтому туроператор на законном основании получил право отложить возврат до конца текущего года. И в итоге, 28 июня туристы получили уже третий отказ – Советский суд Ростова-на-Дону постановил прекратить производство по делу.