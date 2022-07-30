Жители Приморья приехали в Геленджик и обомлели

Жители Приморского края рассказали о своем немалом удивлении от посещения общественного пляжа в Геленджике. Туристы из Дальнего Востока оказались среди тех, кто стал свидетелем не совсем нормальной картины на побережье. При этом в социальных сетях к этому отнеслись по-разному, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Как рассказали отдыхающие, свидетелями неоднозначной сцены люди стали на общественном пляже в Геленджике на юге Краснодарского края.

«Заметили вот такую парочку. Пожилой мужчина фотографировал свою спутницу, которая забыла, что находится не на нудистском пляже», - рассказали ошарашенные приморцы, добавив, что женщина в этот момент находилась на лежаке без верхней части своего купальника.

Жители Приморья заявили, что не ожидали увидеть такой «разврат» на курорте Черного моря.

«Народ деградирует», - отметили приморцы в соцсетях.

Однако в целом реакция интернет-общественности на увиденное оказалась разной. Кто-то заявил, что люди на отдыхе в праве делать то, что им хочется, если это в рамках закона. Другие же посчитали, что это «тошнотворно-омерзительно».

«Где там страсть? Страсть и романтика - она между двоими «за закрытыми дверями»... А это за неимением желаемой страсти и романтики, импотенция, деменция и показуха», - строго отрезали критики.