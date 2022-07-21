Туристка поделилась впечатлениями от поездки по единому билету до Крыма

«Мы решили купить единый билет, который предлагает РЖД . Поезд до Краснодара, далее автобус до Евпатории. Дорога непростая, но система уже более-менее отлажена, у нас не было никаких форс-мажоров», – публикует ее отзыв сайт «Тонкости туризма».

Дорога заняла у путешественницы 10 часов. В автобусе было много детей до 5 лет. Водитель делал для них остановки по просьбам родителей. Отмечается, что большая часть пути выпала на ночное время. 10 дней в отеле в Крыму (апартаменты с кухней) обошлись туристке в 39 тысяч рублей. На территории был бассейн. Вода в море чистая, но не выше +15 градусов.