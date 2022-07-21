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20 минут назад

Туристка поделилась впечатлениями от поездки по единому билету до Крыма

РИА "ФедералПресс"

«Мы решили купить единый билет, который предлагает РЖД. Поезд до Краснодара, далее автобус до Евпатории. Дорога непростая, но система уже более-менее отлажена, у нас не было никаких форс-мажоров», – публикует ее отзыв сайт «Тонкости туризма».

Туристка поделилась впечатлениями от поездки по единому билету до Крыма
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

Дорога заняла у путешественницы 10 часов. В автобусе было много детей до 5 лет. Водитель делал для них остановки по просьбам родителей. Отмечается, что большая часть пути выпала на ночное время. 10 дней в отеле в Крыму (апартаменты с кухней) обошлись туристке в 39 тысяч рублей. На территории был бассейн. Вода в море чистая, но не выше +15 градусов.

Отдыхающая резюмировала, что дорога оказалась тяжелой, но сам отдых ей понравился, в том числе ценой – она выбирала между зарубежными курортами и Сочи, но Крым оказался самым бюджетным вариантом.

Личный опыт,РЖД,
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