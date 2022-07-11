5 мифов о самолетах, в которые все поверили из-за кино

Кино сформировало множество мифов о самых разных вещах, начиная от отношениями и заканчивая авиацией. "Рамблер" расскажет пять фактов о самолетах, которые вы наверняка слышали, но они не являются правдой.

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Если двигатель сломался, все умрут

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Большинство людей уверены, что если двигатель вышел из строя, то это неизбежно приведет к катастрофе. Однако это не всегда так. Существует много примеров, когда лайнер удавалось успешно посадить без работающего двигателя. Большинство пассажирских самолетов сможет осуществить посадку даже с одним работающим двигателем. А если два двигателя вышли из строя, все равно велика вероятность, что посадка произойдет успешно и никто не пострадает. После отмены работы судно может еще долгое время планировать в воздухе. Этого времени хватает, чтобы сообщить об экстренной посадке и свершить ее в доступном для месте.

Турбулентность – это опасно

Тряска, перепады с электроэнергией на борту и обязательное выбрасывание дыхательных масок над головами пассажиров при турбулентности вовсе необязательно означают, что дела плохи. На самом деле турбулентность – это абсолютно нормальное явление, которое можно воспринимать как ямы на дороге. Даже если самолет подкинет на несколько метров, c вами ничего не произойдет.

Дыра в фюзеляже вытянет всех наружу

В кино просто обожают пугать зрителей возникающей дырой в фюзляже. Пассажиры уверены, что в нее вытянет находящихся в салоне людей из-за перепада давления. Если самолет не разломает на несколько частей сразу из-за нарушения жесткости конструкции, то давление между салоном и окружающей средой выровняется всего за пару секунд. В салоне будет очень шумно и неприятно, но воздух перестанет вытягиваться наружу.

Двери легко открыть

Открыть дверь во время полета невозможно, так как на нее оказывается огромное давление. Возможно, в 40-е годы кто-то и мог каким-то образом открыть дверь, но в современных самолетах самолета сконструированы по типу пробки. Прежде чем открыть дверь наружу, ее необходимо протолкнуть вовнутрь. А сделать это мешает давление.

Молния вредит самолету