“Утро без вина не утро”: туристы обсудили алкоголь на отдыхе

Курорты Майорки страдают от нашествия европейских “алкотуристов”: те устраивают шумные вечеринки и портят имидж острова. Tourdom.ru решил спросить своих читателей, как те относятся к возлияниям в отпуске.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

55% из 4410 участников опроса уверены, что выпивать на каникулах — нормально, если не выходить за разумные пределы. Сходятся в том, что отдых на море без пина-колады, бокала просекко или хорошего вина не отдых. Некоторые комментаторы любят начинать день не с кофе, а с напитков покрепче. Но уверяют, что осмотру достопримечательностей это не мешает. А возможно, и помогает. К другим туристам, выпивающим на соседнем шезлонге или за столиком в баре, тоже относятся спокойно.

16% подписчиков Tourdom.ru не одобряют “алко-отпуск” и специально выбирают тихие отели без шумных молодежных вечеринок поблизости.

“Избегаю мест, где собираются люди, главная цель которых — нажраться и поорать под музыку”,

— поделился один комментатор.

Другая подписчица вспоминает, как ее “трясло от ужаса” на улице с дискотеками в Ллорет-де-Мар.

“Готова заплатить больше, чтобы рядом не орали ночью”,

— резюмировала читательница.

Комментаторы справедливо замечают, что понятие меры у всех разное. Кое-кто мечтает о системе “all inclusive light” в турецких отелях — все то же самое, но без алкоголя.

18% подписчиков считают, что в отпуске можно полностью. расслабиться. Кто-то редко выпивает дома, а в Турции и Египте дает себе волю.

“Отпуск он и есть отпуск. Никого никогда не осуждаю, гуляют люди, веселятся”,

— написал один из комментаторов.