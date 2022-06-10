Слабовидящий путешественник собирается покорить Эльбрус

— Попросил в министерстве спорта Краснодара помочь со снаряжением и маршрутами для похода на Эльбрус в августе. Мне перезвонил Александр Елисеев (глава краевой Федерации альпинизма – авт.), он предложил не только помощь со снаряжением и маршрутом, но и пригласил с 10 по 14 июня сходить с ним в пробные походы на Семенов Баши. Огромное спасибо Александру и министерству спорта Краснодара за оказанную помощь и поддержку моего проекта, — рассказал Сергей Алексеев.