Слабовидящий путешественник собирается покорить Эльбрус

Слабовидящий путешественник из Армавира Сергей Алексеев собирается отправиться в горы: в августе он планирует покорить Эльбрус.
А пока Алексеев отправился в пробный поход в горах КЧР, чтобы проверить свои силы.
— Попросил в министерстве спорта Краснодара помочь со снаряжением и маршрутами для похода на Эльбрус в августе. Мне перезвонил Александр Елисеев (глава краевой Федерации альпинизма – авт.), он предложил не только помощь со снаряжением и маршрутом, но и пригласил с 10 по 14 июня сходить с ним в пробные походы на Семенов Баши. Огромное спасибо Александру и министерству спорта Краснодара за оказанную помощь и поддержку моего проекта, — рассказал Сергей Алексеев.
Цель путешествия, по словам Алексеева, все та же – доказать, что нет ничего невозможного, и инвалиды могут жить яркой и насыщенной жизнью.
Сергей Алексеев, инвалид по зрению 1 группы (у него сохранилось всего 3% зрения), в прошлом году прошел пешком путь от Армавира до Иркутска и обратно. Он провел в пути 216 дней.