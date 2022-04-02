Три модные дачи для отдыха на пару дней и более

Необязательно уезжать далеко от города, чтобы отдохнуть. В Тульской области есть множество замечательных мест, где можно остановиться на несколько дней и более. "Рамблер" расскажет про три места, которые могут заменить дачу.

Фото: социальные сети социальные сети

"Болотов дача"

социальные сети

«Болотов Дача» — это усадьба, которая находится в 110 километрах от Москвы в деревне Дворяниново. Основной идеей проекта было совместить комфорт на самой даче с дикостью мест в округе. Там вы найдете большой гостевой дом с гостиной, верандой, столовой и детской комнатой, небольшое озеро и ресепшен с магазином фермерских продуктов.

На даче есть шведский стол с простой и вкусной едой, Wi-Fi для работы (если вы устали работать в квартире и хотите сменить обстановку), а для тех, кто привык по-настоящему отдыхать, доступны книги, настольные игры и безлимитные прогулки.

"Скрытово"

социальные сети

Скрытово старинное название села, которое находится в Тульской области. Буквально это дачи для тех, у кого своей дачи нет — на небольшой территории в лесу расположено несколько домиков, где можно жить с семьей и даже приехать с животным.

Лучше всего ехать в Скрытово на машине, чтобы пожарить шашлык на территории, а потом доехать до небольшого города Таруса, где писал свои пейзажи Поленов и проводила лето семья Цветаевых. Живописное место для прогулки!

"Зеленая тропа"

социальные сети

Глэмпинг "Зеленая Тропа" открылся в июле 2018 года и стал самым заметным глэмпингом Подмосковья. Здесь можно жить как в домике, так и в шатре на берегу ручья. Кормят фермерской едой

из деревенских продуктов с сезонными овощами летом и соленьями зимой.