Россияне в шоке от цен в Грузии

Это раньше Грузия считалась бюджетным отдыхом. Теперь цены в стране выросли с наплывом россиян, украинцев и белорусов. Больше никакого дешевого жилья и дешевой еды. Интернет-пользователи не понимают, как формируются цены, почему в стране, где есть морской порт, рыба дороже, чем там, где его нет. В Сети недовольны ценами на барахолках, ценами за аренду. Зато всех устраивает стоимость частных дошкольных учреждений.

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Мигранты пытаются обжиться в Грузии, но их отпугивают цены. Люди замечают, что выбор товаров скудный, а цены высокие. Привычные медикаменты стоят раза в три дороже, чем в России. Аналогично с ценами на подгузники, косметику, аксессуары и игрушки для детей. Людям не по карману жизнь вне России.