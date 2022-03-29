Россияне в шоке от цен в Грузии

Это раньше Грузия считалась бюджетным отдыхом. Теперь цены в стране выросли с наплывом россиян, украинцев и белорусов. Больше никакого дешевого жилья и дешевой еды. Интернет-пользователи не понимают, как формируются цены, почему в стране, где есть морской порт, рыба дороже, чем там, где его нет. В Сети недовольны ценами на барахолках, ценами за аренду. Зато всех устраивает стоимость частных дошкольных учреждений.
Мигранты пытаются обжиться в Грузии, но их отпугивают цены. Люди замечают, что выбор товаров скудный, а цены высокие. Привычные медикаменты стоят раза в три дороже, чем в России. Аналогично с ценами на подгузники, косметику, аксессуары и игрушки для детей. Людям не по карману жизнь вне России.
В Сети прогнозируют скорое возвращение россиян, белорусов и украинцев обратно. Работы в Грузии нет. Вероятно, как только людей станет меньше, цены вернутся в исходное состояние. Интернет-пользователи удивляются, как живут сами грузины. Их средние зарплаты схожи с российскими, а в стране банально дороже жить. Грузины рассказывают, что они просто не закупаются в туристических местах и на рынках для них все стоит дешевле, чем для русскоговорящих граждан. Для туристов якобы всегда накручивают цены. Но это не касается обычных магазинов и аптек - здесь махинаций с ценами не провести, здесь есть ценники.