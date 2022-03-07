Одна ошибка — 300 жизней: секрет, которые знают только авиадиспетчеры

Люди уверены, что доверяют свою жизнь пилотам, но никто не вспоминает об авиадиспетчерах. Дело в том, что именно диспетчеры делают все, чтобы самолет избежал катастрофы. "Рамблер" расскажет пять секретов, которые знает только авиадиспетчер.

Одна ошибка может стоит жизни 300 человек

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Основная работа авиадиспетчера состоит в том, чтобы не дать самолетам врезаться друг в друга, в землю или объекты, находящиеся перед ними на взлетно-посадочной полосе. Люди уверены, что в диспетчеры окружены компьютерами и разнообразными приборами, оказывается при снижении они становятся не такими полезными. Поэтому человеку нужно сохранять максимальную концентрацию и помнить, когда тот или иной рейс должен зайти на посадку.

"Топливозаправщик вызвал меня по радио с просьбой дать разрешение на пересечение активной взлетно-посадочной полосы. Следующим шагом я должен был спросить у диспетчера, контролирующего посадки и взлеты, не ожидается ли посадка какого-либо самолета. Но в тот момент они были слишком заняты, и я попросил заправщика немного подождать. Через несколько минут я снова спросил: «Земля, запрашиваю разрешение на пересечение заправщиком взлетно-посадочной полосы 22». Мне торопливо ответили: «Пересекайте 22». Потом диспетчер начал кричать, чтобы я отменил команду. Оказалось, на этой полосе собирался приземляться самолет Cessna Citation. Второй стажер запомнил, что скоро приземляется самолет, о котором забыл его тренер".

Большое эго может привести к катастрофе

Задача авиадиспетчерской службы заключается в том, чтобы обеспечить безопасный, упорядоченный и быстрый поток воздушного движения. Многие авиадиспетчеры видят в этой фразе лишь слово "быстрый" и стараются провести самолет, как можно скорее, чтобы похвастаться перед другими. В вооруженных силах это называется "Синдром авиашоу", однако этот момент важно четко контролировать. Несмотря на то что слишком большое пространство между самолетами создает больше работы и вызывает задержки, это лучше, чем катастрофа из-за чужого эго.

Важна не степень, а определенный тип личности

Высшее образование получать можно и не получать. Дело в том, что творческая часть мозга начинает противоречить аналитической части, которая склонна искать черно-белое решение каждой проблемы. Но в работе авиадиспетчера важны лишь непосредственные знания, полученные во время обучения профессии, и навык принимать решения при интенсивном воздушном потоке. В ходе обучения отношения стажера и тренера могут очень напоминать поток бесконечного крика. Важно иметь крепкие нервы, чтобы справиться с повышенным уровнем стресса на работе.

Особый язык авиадиспетчеров

Английский язык — официальный язык авиации во всем мире. Технически авиадиспетчеры тоже говорят по-английски, но используют специфический сленг. Например, если самолет потерпел крушение, то Федеральное агентство воздушного транспорта изучит записи всех разговоров и если слова диспетчера покажутся сотрудникам двусмысленными, значит он тоже причастен к катастрофе.