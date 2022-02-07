Почему европейские пенсионеры богаче российских

Большинство россиян волнует вопрос жизни на пенсии, так как опыт предыдущих поколений показывает, что без помощи родственников жить практически невозможно. Старшее поколение европейцев, в свою очередь, путешествует по миру и живет в удовольствие. "Рамблер" выяснил, почему так происходит и только ли государство отвечает за размер пенсионных выплат.

Экономист Никита Масленников считает, что мечтающие получать от государства страховую пенсию в 40 50 тысяч рублей в месяц, обманывают сами себя. "Западная" пенсия в России возможна только при системе накопительных пенсий. Однако в России этот проект был заморожен в 2015 году.

Эксперт объяснил, что, оставаясь в рамках только страховой пенсии, можно рассчитывать не более чем на 30% от зарплаты. При этому в развитых странах пенсия состоит и двух компонентов – социального и накопительного. Каждый месяц работающие люди отправляют процент от своего дохода в пенсионный фонд.

В Германии обязательные взносы составляют 18.7% от доходов. Когда человек выходит на пенсию в 67 лет, эта система позволяет ему получить выплату, которая состоит из 38% от его зарплаты. Чтобы достичь замещения зарплаты в 70%, придется откладывать еще 21% от зарплаты.

Но даже если человек откладывал больше, ему придется постараться, чтобы получить желанную пенсию. Для этого необходимо работать на протяжении 45 лет и иметь доход не ниже среднего по стране. Только тогда пенсионер наберет достаточно баллов для получения максимального размера выплат.

Если же стаж работы меньше 45 лет или ежегодный доход был меньше среднестатистического, то размер пенсии значительно снижается. C учетом того, что немцы долго учатся и выходят на работу в среднем в 24 года, не каждый набирает необходимый стаж.