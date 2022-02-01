«Устроился из-за женщин»: стюарт рассказал об отношениях на борту

"Плохо, когда роман мешает рабочему процессу и становится видим для пассажиров. Вы ведь не только в мире пребываете, когда с кем-то встречаетесь. Иногда происходят и ссоры, и обиды. Далеко не все могут оставить их на потом, но это может привести даже к увольнению. Если в паре проблем нет, то можно даже попросить отдел планирования чаще ставить вместе на рейс. Пока отношения не влияют на работу, все относятся к ним с пониманием", - заключил бывший бортпроводник.