«Устроился из-за женщин»: стюарт рассказал об отношениях на борту

Работу в небе всегда романтизировали, а форма стюардессы считается одним из самых популярных костюмов для ролевых игр. Оказывается, идея об отношениях с красивыми девушками на борту побуждает многих мужчин пойти в авиасферу.
Перед нами статный мужчина по имени Павел, несколько лет назад он завершил работу в качестве бортпроводника. Он рассказал "Рамблер" об особенностях работы и признался, что начать летать побудила его отнюдь не любовь к приключениями.
"Можно сказать, что на работу я устроился из-за женщин. Я молодой был, когда решил стать бортпроводником. Думал, что это легко, деньги хорошие и будет возможность познакомиться с красивой девушкой. В принципе, так оно и есть, только работа не так проста. Деньги неплохие, но нагрузка на организм такая сильная, что никаких денег не надо", - рассказывает Павел.
Многие пассажиры убеждены, что стюардессы встречаются с пилотами, хотя чаще всего отношения возникают "горизонтально".
"Романы в небе не редкость, потому что строить личную жизнь некогда. Когда есть общее дело, постоянная помощь, проще найти общий язык. Пилоты редко женятся на стюардессах, им важно, чтобы кто-то дома ждал. Если что-то и происходит, то это интрижка, а не что-то серьезное".
При этом официальная позиция большинства авиакомпаний гласит о том, что отношения между сотрудниками запрещены. Зачастую они влияют на имидж компании и отношениях внутри коллектива.
"Плохо, когда роман мешает рабочему процессу и становится видим для пассажиров. Вы ведь не только в мире пребываете, когда с кем-то встречаетесь. Иногда происходят и ссоры, и обиды. Далеко не все могут оставить их на потом, но это может привести даже к увольнению. Если в паре проблем нет, то можно даже попросить отдел планирования чаще ставить вместе на рейс. Пока отношения не влияют на работу, все относятся к ним с пониманием", - заключил бывший бортпроводник.
Работу Павел решил оставить, когда понял, что на земле его ждет семья. Выяснилось, что жена бывшего бортпроводника с небом никак не связана.