Назван топ-6 ошибок россиян при покупке туров

Российский турист раскрыл распространенные ошибки при покупке тура в ОАЭ, которые совершил он сам при приобретении путевки в эмират Аджман. Своими рекомендациями и отзывом об отдыхе он поделился с порталом «Тонкости туризма».

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Как рассказал путешественник, неделя отдыха на двоих с перелетом и проживанием в четыре-звездочной гостинице на первой линии обошлась ему в 80 тыс. рублей. Он добавил, что оплатил лишь завтраки в отеле, поскольку считал, что остальное время он проведет на экскурсиях, однако, ошибся. В результате питание в городе или в супермаркетах ОАЭ вышло значительно дороже, чем в гостинице.

«Не повторяйте наших ошибок, в ОАЭ нужно лететь минимум на завтрак и ужин (ну или обед, смотря какое время вы проводите на пляже и прогулках). А то наш отдых превратился в постоянные поездки в супермаркет, это главный минус, к котором мы виноваты только сами», — призвал турист.

Кроме того, путешественник посоветовал посещать столовую на завтрак не позднее 8:30, поскольку после этого времени возле горячего и кофемашины собираются очереди. Также мужчина напомнил, что для экскурсий часто требуется сертификат о вакцинации, хотя в ОАЭ разрешается въезд лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста.

«Так же учтите, что при посещении мечетей, лучше надевать закрытую одежду заранее, а иначе вам придется (девушкам) покупать специальную накидку с капюшоном за 45 дирхам», — предостерег россиянин.