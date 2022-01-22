Как относятся к женщинам в купальниках на пляжах Дагестана

Министерство туризма Дагестана рекомендует придерживаться сдержанного дресс-кода, а местные жители настойчиво рекомендуют девушкам не смущать дагестанских мужчин. "Рамблер" выяснил, как дела обстоят на самом деле.

В Дагестане существует понятие "антиразвратный дресс-код", который подразумевает, что даже летом вы не можете носить открытые вещи. Местные считают, что откровенно одетая женщина провоцирует на контакт. Однако для туристок это правило носит рекомендательный характер. Об этом сообщает путешественница из России.

"Да, определенные особенности дагестанских пляжей действительно существуют. Основное население в республике исповедует ислам, а он накладывает определенные нормы и правила поведения. Местные женщины купаются и загорают одетыми в длинных платьях, некоторые в платках. Но если вы туристка никто вас не будет принуждать одеваться".

При этом, по словам девушки, правила приличия все равно лучше соблюдать. Например, воздержаться от полупрозрачных и открытых частей купальников, к примеру, стрингов.

По словам местных жителей, все зависит от города и от людей. В крупных городах туристам вряд ли сделают замечание или сделают его мягко. Однако некоторые люди могут начать конфликт из-за открытой одежды.

"У нас можно ходить в купальниках, никаких ограничений и необходимости надевать «мусульманский купальник» нет. У нас был эксперимент с созданием отдельного пляжа для женщин, но он провалился", - рассказывает житель Дагестана.