То базар, то Европа: почему Стамбул — это другая Турция

Большинство россиян посещают турецкие курорты, которые славятся роскошными отелями, забавными дискотеками и системой all inclusive. Редактор "Рамблера" съездила в Турцию на Новый год и рассказала, чем ее больше всего удивил Стамбул.

Я уже несколько раз была в Турции и каждая моя поездка отличалась от предыдущей. Первая была классической с отелем и шведским столом, вторая повторилась в 2020 году и это был небольшой городок, где базируются в основном иностранные туристы. На новый год решили лететь в Стамбул, чтобы встретиться с друзьями из Германии на нейтральной территории, так как в Европу не попасть.

От Стамбула я ждала восточного настроения, рынков с рахат лукумом и бесконечные мечети. Собственно, это и получила, но покорило меня другое. Оказывается, Стамбул поделен на азиатскую и восточную часть, и они представляют собой два разных мира.

Азиатская часть города, знаменита районом Мода и больше напоминает Берлин. Всюду модная молодежь, граффити на стенах, кофейни и бары. Никакого даже намека на консервативную Турцию нет. В азиатской части города расположены вегетарианские кафе и рестораны, секонд-хэнды и магазины одежды, там же приятный парк и набережная, где местные жители занимаются спортом.

А восточный район Эминеню совершенно другой. Думаю, некоторым туристам он может показаться более шумным, опасным и неряшливым, но при этом не менее колоритным. Ведь именно там располагаются основные достопримечательности Стамбула.