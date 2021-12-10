Как пассажиры встречают Новый год в самолете

«Встречал новый год 2010 летя из Бахрейна в Бангкок (Gulf Air). Судя по всему, в заливе новый год праздновать не очень принято, даже экипаж самолета с Новым годом не поздравил, да и на борту его никто не отмечал. Никто, кроме 24 русских (застрявшие пассажиры рейса Egypt Air Москва-Каир-Бангкок), среди которых был и я. Отмечали весело, т. К. к тому моменту уже все перезнакомились еще в Каире, а после Каира очень весело поиграли в мафию в аэропорту Бахрейна. Двое несознательных товарищей все ж таки пошли курить в туалет, предупредили, но штрафовать не стали, Новый год все таки».