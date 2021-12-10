Как пассажиры встречают Новый год в самолете

Расписание регулярных полетов не меняется даже во время новогодних праздников. Празднуют ли пассажиры и члены экипажа на борту и как?
Традиции празднования Нового года разнятся от страны к стране. В зарубежных странах, вроде Британии и США, более важным праздником считается Рождество. Новый год на земле отмечают либо на вечеринках, либо с бокалом шампанского дома. Зато на российских авиалиниях, по отзывам туристов, вино и шампанского льются рекой, а пассажиры ходят по проходам, чтобы поздравить друг друга.
Вот, как пользователи сети отмечали ночь с 31 декабря на 1 января в разных полетах.
«Я прилетел из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в канун Нового года. Нам всем дали по бокалу шампанского, и до конца полета оно было открытым. Я сел рядом с молодой, привлекательной женщиной, мы вдвоем напились и флиртовали всю обратную дорогу, но потом она так и не позвонила :(».
«Я сделал это однажды — летел из Огайо в Сан-Диего, в канун Нового года. Мы вылетели около 11 часов вечера, и бортпроводники раздали праздничные шляпы и те дудочки. Нам сказали, когда наступила полночь, все надели шляпы и взорвали хлопушки. Было какое-то общее чувство товарищества, и бортпроводники раздали шампанское, хоть и немного.
А потом мы полетели в следующий часовой пояс, и в этом часовом поясе тоже наступила полночь. Всем понравилось отметить дважды. А потом мы полетели в следующий часовой пояс, и наступила полночь, и несколько человек только ухмыльнулись. А потом мы прилетели в часовой пояс Тихого океана, и наступила полночь, и все почти не обратили внимания. Но первый раз было весело!».
«Моя тетя испытала то же самое, летая с Эмирейтс в прошлом году. Она вылетела из Дубая незадолго до полуночи, и когда в самолете наступила полночь, в самолете разразились бурные возгласы. Самолет был забит в основном австралийцами, возвращающимися в Аделаиду, поэтому повсюду заказывали напитки. Она сказала, что это был отличный опыт, и что на экранах даже появился небольшой фейерверк, когда наступила полночь».
«Один год в канун Нового года я вылетел из Чикаго в Сан-Франциско, приземлился в 1:30 ночи. Ничего особенного. Экипаж не говорил „С Новым годом“ или что-то в этом роде. Казалось, обычный рейс».
«Тоже встречал 2010 год на борту самолета следовавшего по маршруту Москва-Бангкок (Аэрофлот). На борт не посадили нескольких товарищей, а так в момент наступления НГ — всех поздравили с Новым Годом, раздали шампанское. Полет прошел спокойно, без всяких происшествий».
«Встречал новый год 2010 летя из Бахрейна в Бангкок (Gulf Air). Судя по всему, в заливе новый год праздновать не очень принято, даже экипаж самолета с Новым годом не поздравил, да и на борту его никто не отмечал. Никто, кроме 24 русских (застрявшие пассажиры рейса Egypt Air Москва-Каир-Бангкок), среди которых был и я. Отмечали весело, т. К. к тому моменту уже все перезнакомились еще в Каире, а после Каира очень весело поиграли в мафию в аэропорту Бахрейна. Двое несознательных товарищей все ж таки пошли курить в туалет, предупредили, но штрафовать не стали, Новый год все таки».
Истории взяты с сайтов quora.com, reddit.com, forum.awd.ru.