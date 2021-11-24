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Три бытовые привычки, которые стоит перенять у немцев

Даша Краснова
35 минут назад

Высокий уровень жизни немцев во многом обусловлен их подходом к жизни. Стремление к порядку и забота об окружающей среде проявляется повсеместно, и этому стоит поучиться. "Рамблер" собрал три полезные бытовые привычки, которые стоит перенять у немцев.

Три бытовые привычки, которые стоит перенять у немцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Платить только наличными

Немцы озабочены сокрытием личных данных. Многие из них даже сейчас стараются не использовать социальные сети в полном объеме, чтобы крупные компании не собирали информацию о пользователях. Несмотря на развитие платежных систем, немцы до сих пор отдают предпочтение оплате наличными деньгами. Таким образом они стараются ограничить банки в информации о движение личных средств. При этом немцы тщательно отслеживают свои расходы и всегда откладывают деньги.

Забота об экологии

Немцы сортируют мусор и выключают воду, когда чистят зубы. Иногда эти привычки обусловлены заботой о природе, а иногда и банальной экономией. Немцы спокойно одеваются в секонд-хенде и обмениваются вещами на свопах. В Германии никто не наряжается, а поддерживать крупные бренды просто напросто не модно. Немцы стараются использовать вещи долго и чинить их, а не покупать новые.

Фиксировать претензии письменно

Немцы всегда оформляют договоры и претензии письменно. Они ценят порядок, поэтому всегда готовы отстоять свое право в суде. Дотошный подход к составлению документов ставит обе стороны в положение, когда не выполнить условия договора невозможно. А если вы решите нарушить тишину в воскресенье, то очевидец нарушения обстоятельно направит в соответствующие инстанции заявление.

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