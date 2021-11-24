Три бытовые привычки, которые стоит перенять у немцев

Высокий уровень жизни немцев во многом обусловлен их подходом к жизни. Стремление к порядку и забота об окружающей среде проявляется повсеместно, и этому стоит поучиться. "Рамблер" собрал три полезные бытовые привычки, которые стоит перенять у немцев.

Платить только наличными

Немцы озабочены сокрытием личных данных. Многие из них даже сейчас стараются не использовать социальные сети в полном объеме, чтобы крупные компании не собирали информацию о пользователях. Несмотря на развитие платежных систем, немцы до сих пор отдают предпочтение оплате наличными деньгами. Таким образом они стараются ограничить банки в информации о движение личных средств. При этом немцы тщательно отслеживают свои расходы и всегда откладывают деньги.

Забота об экологии

Немцы сортируют мусор и выключают воду, когда чистят зубы. Иногда эти привычки обусловлены заботой о природе, а иногда и банальной экономией. Немцы спокойно одеваются в секонд-хенде и обмениваются вещами на свопах. В Германии никто не наряжается, а поддерживать крупные бренды просто напросто не модно. Немцы стараются использовать вещи долго и чинить их, а не покупать новые.

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