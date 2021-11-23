«Ваш кайф — угроза для других»: что нельзя делать в самолете

Самолеты уже давно стали привычным средством передвижения, но не все люди знают, что негласно запрещено делать на борту лайнера. Иногда эти действия просто мешают соседям, а иногда они вредят самим пассажирам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Не ешьте еду со столика

Столики, которые присоединяются к спинкам кресел, настоящая микробная бомба. Дело в том, что их никто не стерилизует. Поэтому лучше не класть на них столовые приборы и подбирать упавшую на них еду.

"На подносах для еды в обитает 2155 единиц бактерий, об этом даже вышло какое-то исследование", - говорит стюардесс по имени Анна.

Не терпите жажду

Не стоит терпеть жажду, которая закономерным образом возникает во время полета. По данным Всемирной организации здравоохранения, в самолетах всегда низкая влажность.

"В кабине влажность ниже 20%, а дома — больше 30%. Поэтому в ходе полета необходимом пить и пить много, поэтому старайтесь не терпеть жажду", - пояснила она.

Откажитесь от кофе и чая

От кофе в полете лучше отказаться, потому что кофеин способствует обезвоживанию. Также кофе повышает давление, которое и без того меняется в ходе полета.

"Людям с проблемным сердцем точно стоит отказаться от кофе. Конечно, вам окажут помощь, но лучше позаботиться о своем здоровье сразу", - поделилась другая стюардесса на форуме.

Не пейте алкоголь

Алкоголь обезвоживает организм, влияет на мочегонную систему и ослабляет ваш иммунитет. Более того, в воздухе люди быстрее пьянеют.

"Помните, один стакан выпивки в воздухе можно сравнить с двумя стаканами на земле. А ваш кайф — угроза для других. В экстренной ситуации люди должны следовать указаниями бортпроводников, а если они не в состоянии, то и помочь им труднее", - объяснил бортпроводник по имени Игорь.

Спать у окна или стены

Это негигиенично в любом транспорте — в самолете, поезде или автобусе. Неизвестно, кто до вас прислонялся к окну, чихал или кашлял на него.